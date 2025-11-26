Cambian nombre del expríncipe Andrés en documentos de la línea de sucesión

El príncipe Andrés abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

MIAMI.- La página web de la monarquía británica ha hecho oficial el cambio de nombre del expríncipe Andrés en los documentos que exponen el orden sucesoral de los miembros de la familia.

Según informa la revista People, el segundo hijo de la difunta reina Isabel II ha pasado a ser denominado como Andrés Mountbatten-Windsor en las plataformas virtuales de la familia real y en la sección que da a conocer el orden de sucesión de la realeza; además se ha eliminado su página biográfica.

No obstante, el hermano del rey Carlos III continúa figurando en la línea de sucesión, ocupando el octavo lugar, detrás de los dos hijos del príncipe Harry y Meghan Markle: el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

La razón por la que el nombre de Andrés continúa en los documentos es debido a que retirarlo de la línea de sucesión requiere que el Parlamento apruebe una ley, así como el consentimiento de los miembros de la Commonwealth, según explica la BBC.

Despojo de los títulos reales

En octubre, el rey Carlos III retiró oficialmente todos los títulos reales, incluido el de príncipe, a su hermano Andrés. La noticia se dio a conocer una semana después de que este último renunciara a sus privilegios y honores tras el resurgimiento del escándalo por su conexión con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El tercer hijo de la fallecida reina Isabel II ya no será reconocido como príncipe ni como Su Alteza Real, entre otros títulos, según anunció el Palacio de Buckingham.

"Su Majestad ha iniciado hoy el proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés. El príncipe Andrés será conocido ahora como Andrés Mountbatten Windsor", reza un comunicado publicado por el Palacio.

El hermano del Rey recibió el título de príncipe por nacimiento, así como el tratamiento de Su Alteza Real. El título de duque de York, por otra parte, al igual que los de conde de Inverness y barón de Killyleagh, le fueron entregados por su madre el día de su boda con Sarah Ferguson en 1986.

Las condecoraciones de las que será despojado son la Orden de la Jarretera y la Gran Cruz de la Orden Victoriana. Además, también perderá oficialmente su residencia en Royal Lodge, en Windsor.