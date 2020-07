Camila Rojas: "México me ha acogido demasiado"

La comedia, protagonizada por la actriz y cantante mexicana Maite Perroni, retrata a dos familias -una mexicana y otra española- que conviven por la disputa de una herencia. Dicha convivencia desata una serie de situaciones que hacen florecer lo mejor y lo peor de ambas familias.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Camila Rojas acerca de su experiencia en Herederos por Accidente y sobre cómo ha sido su trayectoria desde que México le abrió las puertas.

¿Qué supone para ti trabajar en Herederos por Accidente junto a actores españoles y mexicanos como Maite Perroni?

Fue una experiencia muy bonita, porque en esta serie en particular no nos exigieron modificar el acento; es decir, los mexicanos eran mexicanos, los españoles eran españoles, y en mi caso, que soy colombiana, era colombiana. Incluso, fue la primera vez que actuaba como colombiana en un elenco conformado por españoles y mexicanos, en el que yo era la única colombiana.

Además, fue grato poder trabajar con actores españoles que cuentan con una gran trayectoria en su país.

Con respecto a Maite Perroni, este fue mi primer proyecto en el pude trabajar con ella. Esto supuso una gran sorpresa par mí: el hecho de toparme con ella en el set de grabación fue muy agradable. Soy fiel admiradora de ella desde que era una niña y ella formaba parte del grupo Rebelde.

Así que poder trabajar con actores de otras culturas y con basto talento supuso un aprendizaje constante dentro del set de Herederos por Accidente.

Con respecto a tu personaje en Herederos por Accidente, ¿Cómo defines a Mónica?

Mónica es una mujer empoderada, con mucho carácter, pero con una personalidad muy arrolladora y carismática.

Es una mujer que nada le queda grande, a pesar de que está en un medio tan difícil, porque es mánager de artistas, ella logra que Michel Duval -quien interpreta a Marco en la historia- se vuelva famoso y cumpla todos sus caprichos sin perder el desenfoque. Sin embargo, esta situación genera un poco de riña porque Mónica siempre está detrás de él para que mantenga su rumbo.

Pero además, debe lidiar con su novia que es muy celosa y quien piensa mal de Mónica por su personalidad.

¿Qué experiencia rescatarías o ha sido la más emblemática en la producción de la serie?

Creo que una de las experiencias más bonitas en Herederos por Accidente fue grabar en una hacienda a dos horas de Ciudad de México.

Nos tocó convivir a toda la producción en una hacienda muy antigua por un gran tiempo, porque era donde tomaban lugar casi todas las escenas. Era muy chistoso el hecho de que todo confluía en el mismo lugar: comer, dormir, grabar.

En las dos últimas semanas de grabación nos trasladamos al DF para finalizar la producción.

¿Has podido ejercer tu profesión en estos tiempos de pandemia?

Quedé atrapada en Colombia y aquí ninguna producción ha arrancado. Y hasta ahora no he tenido la oportunidad de trabajar. En México apenas algunas producciones están comenzando en Televisa. En realidad, lo único que he podido hacer han sido audiciones, pero se ha complicado mucho porque los casting son un poco diferentes: ya no se pueden hacer presenciales.

¿Tienes alguna propuesta laboral a futuro?

Tengo unos proyectos en pie que no puedo comentar por políticas de la producción. Pero son dos proyectos muy soñados y ruego que no cambie nada porque en este medio todo se va ajustando dependiendo de las circunstancias. Así que espero que todo siga su marcha.

¿Desde hace cuánto tiempo vives en México y por qué decides emigrar?

Desde hace siete años vivo en México. En realidad, estar en México no estaba en mis planes. Yo estudié Artes Escénicas en Los Angeles y previo a finalizar los estudios, en TV Azteca me vieron y me pidieron realizar un casting en México para la telenovela Corazón en Condominio, que fue muy exitosa. Al final me quedé y me ofrecieron un grandioso personaje.

Al terminar la telenovela, TV Azteca me ofreció un contrato de exclusividad. Para mí fue grandioso porque no es una oportunidad que se presenta todos los días, no es común que pasen estas cosas y, sobretodo, cuando no tienes experiencia laboral. Para mí fue una bendición, le saqué provecho al contrato, tuve trabajo tras trabajo y la verdad me fue muy bien.

Terminando el contrato comencé a tocar puertas en otras productoras y televisoras y los resultados fueron positivos. En estos momentos puedo decir que México me ha acogido demasiado, no solo TV Azteca, sino también el público que me sigue, apoya y le encanta mi trabajo.

Herederos por Accidente se estrenó por streaming, ¿Cuán necesarios crees que se ha vuelto este tipo de servicios considerando los tiempos actuales?

Es una gran idea los servicios de streaming y más cuando se ha desarrollado esta pandemia.

Con estos encierros que hemos tenido, creo que nos ha facilitado la vida en cuanto a poder tener una opción para distraernos desde casa; es decir, independientemente de la clase social, al final todos estamos en la misma situación y estos servicios de streaming ayuda a unir a la familia. Tal es el caso de Herederos por Accidentes, que puede ser una opción para que la familia se reúna y vea una buena comedia.

Además, las personas tienen la opción de escoger otros géneros que son oportunos para aprender, como es el caso de los documentales.