Camilo anuncia gira por Puerto Rico y Estados Unidos

MIAMI.- Camilo volverá a los escenarios de Puerto Rico y Estados Unidos en 2026. El artista colombiano anunció la gira US 2026, la cual inicia el l 11 de abril en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y culminará el 26 de abril en Reading, Pensilvania.

El tour estará producido por Loud And Live y las entradas saldrán a la venta el lunes 29 de septiembre en la página web del intérprete. Sin embargo, habrá una preventa a través de Spotify, la cual inicia el viernes 26, según informó la revista Billboard .

“Camilo es uno de los artistas más dinámicos de su generación y nos enorgullece poder unirnos con él para compartir su extraordinaria creatividad y música con fans en todo el mundo”, dijo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live, en un comunicado de prensa.

Fue en 2024 cuando Camilo estuvo de gira por Norteamérica con Nuestro Lugar Feliz Tour.

Recientemente, el cantautor fue recibió su trigésimo tercera nominación al Latin Grammy junto a Yami Safdie en la categoría mejor canción pop por Querida yo.

Fechas

A continuación, te presentamos las fechas confirmadas por Camilo para el US 2026:

11 de abril, San Juan - El Coliseo

17 de abril, Orlando - Kia Center

18 de abril, Miami - Kaseya Center

23 de abril, Chicago - Rosemont Theatre

15 de abril, Nueva York - The Theater at MSG

26 de abril, Pensilvania - Reading Santander Arena