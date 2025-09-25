Weplash crea academia para aprender sobre Inteligencia Artificial

MIAMI.- La fuerza laboral del futuro necesita formarse con programas que tengan como base el uso de la inteligencia artificial . Es por ello que se acaba de lanzar Weplash Academia de IA, la plataforma más actualizada y dinámica del mundo hispano, con una propuesta educativa revolucionaria diseñada para empoderar a profesionales de todos los sectores.

En un panorama donde la IA ya no es una ventaja, sino una necesidad, Weplash se posiciona como el aliado para quienes buscan dominar esta tecnología, ahorrar tiempo, aumentar sus ingresos y asegurar su relevancia en el mercado laboral, respondiendo a la creciente demanda de formación en inteligencia artificial.

Fundada por los hermanos Marjori Haddad y Yihad Haddad, venezolanos expertos en marketing digital con una importante trayectoria, tienen como misión democratizar el acceso al conocimiento de la inteligencia artificial ofreciendo formación práctica y actualizada.

Pensum

La academia Weplash se distingue por su compromiso con la actualidad y la practicidad. Cada semana, su plataforma se enriquece con nuevos cursos y guías de IA, garantizando que sus miembros siempre tengan acceso a las últimas tendencias y herramientas en el vertiginoso mundo de esta herramienta. Este enfoque la consolida como la academia de IA más actualizada del mundo hispano, un faro de conocimiento en constante evolución para quienes buscan aprender sobre esta herramienta de forma efectiva.

Además como idea innovadora tendrán, por tiempo limitado, sus certificaciones con un formato práctico y retador: un challenge en el que se enviará la tarea de crear una campaña con inteligencia artificial; a partir de los resultados, se verificará que los participantes completaron los cursos y saben aplicar las herramientas en casos reales. El twist: la academia pagará a quienes obtengan los mejores resultados.

Los incentivos serán de 1.000 dólares al primer lugar, 500 dólares al segundo y 250 dólares al tercero. Es decir, la academia te paga por aprender, una premisa insuperable.

Accesibilidad

Una de las grandes ventajas de la academia es su accesibilidad, incluso puedes aventurarte a aprender sin conocimientos previos. No necesitas experiencia en tecnología para comenzar a explorar el potencial de la IA. Desde los fundamentos más básicos de ChatGPT hasta automatizaciones avanzadas de ventas y agentes de atención al cliente, la academia ofrece un abanico de posibilidades para que cada usuario aprenda a su propio ritmo y según sus necesidades específicas. Son tantas las áreas de carreras que pueden servirse de sus cursos, que no existe un límite específico porque su rango de aplicación es infinito.

Weplash lleva la personalización un paso más allá: si un usuario tiene una necesidad particular, puede solicitar un curso a medida, asegurando una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada y resolviendo la pregunta de dónde encontrar cursos de IA personalizados.

La promesa de aprendizaje es una experiencia inmersiva y práctica. Sus cursos son tutoriales prácticos donde, a través de la técnica de compartir pantalla, los expertos guían a los estudiantes paso a paso en la aplicación real de la IA. Esto permite a los profesionales de cualquier rubro (desde profesionales, emprendedores, hasta freelancers) integrar de inmediato lo aprendido en su trabajo diario, transformando la teoría en resultados tangibles y hasta premiando a los mejores practicantes, con los retos y certificaciones por cohortes. También son una comunidad que prepara a la fuerza laboral del futuro con un enfoque en la aplicación directa y la actualización constante.

Estudiar en Weplash incluye: los mejores cursos de IA divididos por industria y nivel; certificaciones y premios organizadas por cohortes; guías y plantillas paso a paso actualizadas cada semana; workshops con expertos en vivo y on-demand; acceso a la comunidad de profesionales para crecer acompañado; acceso a GPTs entrenados por Weplash; soporte y acompañamiento; oportunidades laborales con acceso al tablero de ofertas; y descuentos en apps de IA para que ahorres en la práctica. Puedes inscribirte a través de su web www.weplash.com y la suscripción mensual cuesta US$59, mientras que el plan anual US$288, un precio altamente competitivo y accesible.