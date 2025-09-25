jueves 25  de  septiembre 2025
CELEBRIDDES

Rihanna anuncia el nacimiento de su hija Rocki Irish

Esta llegada marca un momento especial para Rihanna y A$AP Rocky, ya que es la primera hija mujer tras haber recibido a dos varones

Esta llegada marca un momento especial para la pareja, ya que es la primera hija tras haber recibido a dos varones

Esta llegada marca un momento especial para la pareja, ya que es la primera hija tras haber recibido a dos varones

Captura de pantalla/ Instagram/@rihannaofficiall
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Rihanna sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su tercer hijo con A$AP Rocky, una niña llamada Rocki Irish Mayers, quien nació el 13 de septiembre de 2025. La noticia se hizo pública el miércoles mediante una publicación en Instagram, donde la cantante compartió fotos sosteniendo a la bebé junto a un par de mini guantes de boxeo color rosa, como guiño simbólico al nombre Rocki.

Esta llegada marca un momento especial para la pareja, ya que es la primera hija mujer tras haber recibido a dos varones: RZA Athelston Mayers (mayo de 2022) y Riot Rose Mayers (2023). Con Rocki, la familia mantiene la tradición de nombres que empiezan con la letra R, reforzando su identidad familiar.

Lee además
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
PREMIOS

Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones de los Premios juventud
Ballad of a Small Player está dirigida por el alemán Edward Berger, cuya anterior película, la intriga vaticana Conclave, ya estuvo el año en el festival
FESTIVAL

Colin Farrell presenta "Ballad of a Small Player" en San Sebastián

El nombre de la recién nacida ha despertado curiosidad: “Rocki” parece rendir homenaje al padre, A$AP Rocky, mientras que “Irish” podría aludir a la ascendencia irlandesa de Rihanna por vía paterna. Además, la cantante lució un colgante dorado con la letra ‘R’, un símbolo de unidad familiar que tiene un valor aproximado de 7.950 dólares según medios especializados.

Vida familiar

Rihanna y A$AP Rocky han compartido en varias ocasiones fragmentos de su vida familiar, mostrando cómo equilibran la maternidad con sus carreras profesionales. Su primer hijo, RZA Athelston Mayers, nació en 2022 y fue presentado públicamente mediante tiernas imágenes en redes sociales que rápidamente se hicieron virales. Su segundo hijo, Riot Rose Mayers, llegó en 2023, consolidando a la pareja como una de las familias más seguidas y admiradas en el mundo del entretenimiento.

Con Rocki Irish, la familia crece y consolida su dinámica, marcada por un fuerte vínculo entre los padres y los hijos. Los seguidores destacan la forma en que Rihanna y A$AP Rocky combinan la vida familiar con sus compromisos profesionales, desde giras y grabaciones hasta proyectos empresariales en moda y belleza.

La publicación recibió miles de reacciones en pocas horas, con seguidores y colegas celebrando la noticia. La artista se ha mantenido alejada de los escenarios desde que se convirtió en madre, pero el nacimiento de Rocki Irish refuerza la imagen de Rihanna como una mujer que equilibra su vida personal y su legado artístico.

Temas
Te puede interesar

Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de "Spider-Man 4"

Canción viral del cantante d4vd lo vincula a caso de feminicidio

Homenajes a la gran dama del cine Claudia Cardinale

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.  video
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

ICE: ¿Es legal expulsar a un migrante con la Green Card activa?

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan hacia el Air Force One mientras se preparan para partir del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en la ciudad de Nueva York, el 23 de septiembre de 2025.
Seguridad

Trump denuncia "triple sabotaje" en la Asamblea General de la ONU; el Servicio Secreto investiga

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Histórica fotografía del año 1938 del joven Coronel y Jefe del Ejército Cubano Fulgencio Batista (1901-1973) cargando al niño Raúl Castro Ruz de solo apenas 7 años de edad durante una visita oficial a la Escuelita Tecnológica de Ceiba del Agua de La Habana, en compañía a su derecha del entonces Presidente de Cuba, Federico Laredo Brú (1875-1946).  video
HISTORIA

El día en que Fulgencio Batista tuvo en brazos a Raúl Castro

Te puede interesar

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso.
CONGRESO

Casa Blanca advierte de despidos masivos si los demócratas no aprueban presupuesto

Dr. Joseph Ladapo, Cirujano General de Florida.
POLÉMICA

Florida respalda nueva guía federal sobre Tylenol y autismo, comunidad científica presenta objeciones

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final
PLAZO DEFINITIVO

Día cero para parque de casas móviles en Sweetwater, juez ordena desalojo final