Rihanna anuncia el nacimiento de su hija Rocki Irish

MIAMI.- Rihanna sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su tercer hijo con A$AP Rocky, una niña llamada Rocki Irish Mayers, quien nació el 13 de septiembre de 2025. La noticia se hizo pública el miércoles mediante una publicación en Instagram, donde la cantante compartió fotos sosteniendo a la bebé junto a un par de mini guantes de boxeo color rosa, como guiño simbólico al nombre Rocki.

Esta llegada marca un momento especial para la pareja, ya que es la primera hija mujer tras haber recibido a dos varones: RZA Athelston Mayers (mayo de 2022) y Riot Rose Mayers (2023). Con Rocki, la familia mantiene la tradición de nombres que empiezan con la letra R, reforzando su identidad familiar.

El nombre de la recién nacida ha despertado curiosidad: “Rocki” parece rendir homenaje al padre, A$AP Rocky, mientras que “Irish” podría aludir a la ascendencia irlandesa de Rihanna por vía paterna. Además, la cantante lució un colgante dorado con la letra ‘R’, un símbolo de unidad familiar que tiene un valor aproximado de 7.950 dólares según medios especializados.

Vida familiar

Rihanna y A$AP Rocky han compartido en varias ocasiones fragmentos de su vida familiar, mostrando cómo equilibran la maternidad con sus carreras profesionales. Su primer hijo, RZA Athelston Mayers, nació en 2022 y fue presentado públicamente mediante tiernas imágenes en redes sociales que rápidamente se hicieron virales. Su segundo hijo, Riot Rose Mayers, llegó en 2023, consolidando a la pareja como una de las familias más seguidas y admiradas en el mundo del entretenimiento.

Con Rocki Irish, la familia crece y consolida su dinámica, marcada por un fuerte vínculo entre los padres y los hijos. Los seguidores destacan la forma en que Rihanna y A$AP Rocky combinan la vida familiar con sus compromisos profesionales, desde giras y grabaciones hasta proyectos empresariales en moda y belleza.

La publicación recibió miles de reacciones en pocas horas, con seguidores y colegas celebrando la noticia. La artista se ha mantenido alejada de los escenarios desde que se convirtió en madre, pero el nacimiento de Rocki Irish refuerza la imagen de Rihanna como una mujer que equilibra su vida personal y su legado artístico.