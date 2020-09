Camilo: "Cualquier vida junto a Evaluna será vida de rico"

“Evaluna y yo somos una pareja con unas ambiciones diferentes. Esta canción resume mucho por dónde van nuestras ambiciones. Y esta casa también resume en espacio los anhelos de tener nuestra familia, de sembrar nuestras cositas, cocinar en casa y recibir a nuestra familia”, expuso Camilo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Tener una casa que no sea demasiado grande para poder empacarla y cerrarla el día que tengamos que ir a conocer algún lugar nuevo del mundo, por ese orden van nuestras ambiciones. El amor es nuestro sustento, y mientras eso esté que cambie lo que sea, porque cualquiera que sea la vida que viva al lado de Evaluna va a ser una vida de rico”, añadió.

El cantautor colombiano también forma parte del cartel de artistas que participarán en el festival virtual Calle Ocho Live el domingo 4 de octubre, a las 7 pm ET.

Gloria Estefan, Ivy Queen, Tito Puento Jr., Jesse Uribe y el dúo Mau y Ricky, son algunos de los artistas que se suman a la celebración de este emblemático festival.

Mau y Ricky Montaner, cuñados de Camilo, fueron elegidos reyes del Carnaval de la Calle Ocho, pero el festival se canceló en marzo debido a la pandemia. En la edición anterior del carnaval, el dúo invitó al colombiano a compartir tarima.

“Me acuerdo con mucho amor y cariño cuando todavía Mau y Ricky no eran los reyes de la Calle Ocho que me invitaron y tuve la oportunidad de subirme en esa tarima y cantar. Y me hizo mucha ilusión por todo el amor que le tengo a Miami y a toda la comunidad que hace parte de la Calle Ocho. Y es un tremendo privilegio formar parte de este festival, me verán ahí con mi guitarra cantando para ustedes”, dijo.

Asimismo, adelantó que no cantará desde su casa en esa ocasión, porque prefiere hacerlo desde el estudio.

“Creo que me voy a dar una pasada por el estudio para poder grabar un performance (actuación) que sea de la calidad que merece este festival”.

Aunque tendrá que participar en una edición virtual de este festival, reconoce su importancia y considera que tiene un lado positivo.

“Creo que tenemos que mutar. No podemos dejar de festejar lo que queremos festejar. Ese festival es un festival que tiene una trayectoria y un significado precioso. Entonces siento que me hubiera gustado formar parte del festival de manera presencial, pero poder contar la historia de aquí a algunos años que me toco participar de manera virtual por las condiciones de la pandemia, también va a ser una anécdota bonita de recordar que la música y la celebración siguen vivas sin importar las circunstancias”, recalcó sobre la importancia de celebrar este festival Calle Ocho.

Próximo disco

Camilo prepara su segunda producción musical cuya carta de presentación es Vida de rico. El videoclip del primer sencillo de su próximo álbum alcanzó 7 millones de vistas en tan solo un día.

“Evaluna viene dirigiendo mis videos desde mi álbum pasado, Por primera vez; dirigió el video de El favorito, el de Titanic, que hice con Kany Garcia; el de El mismo aire, con Pablo Alborán. Y dirigió el video de esta canción también que es tan importante para los dos, porque es una canción escrita para ella. Ella dispuso visualmente todo lo que hace parte de este video. Y trabajar con ella es todo menos trabajar”, contó.

Además de dedicárselo a su esposa, se trata de un tema con el que Camilo explora el sonido de la cumbia, algo que anhelaba hacía un tiempo.

“He sido un fan de la cumbia desde chiquitito. Desde la cumbia colombiana, después descubrí la cumbia en México, en Argentina, en Perú, en EEUU. Y me di cuenta de que la cumbia es un lenguaje en común que tenemos. Y sin saber mucho qué tipo de cumbia es esta que estamos haciendo en Vida de rico, es una versión nuestra de una cumbia hecha con muchísimo respeto y amor. Me divirtió muchísimo, me llenó de ilusión explorar y conocer el sonido de la cumbia haciéndolo a mi manera”, indicó.

Sobre su próximo disco, que verá la luz en 2021, no reveló detalles pero sí dijo que sorprenderá, además continúa trabajando en el sin descanso ni reservas.

“Cuando termine esta entrevista, almuerzo y me voy para el estudio a seguir poniéndole botones y cierres a este álbum. Es un álbum por el que yo estaba muy nervioso. Soy de las personas que entrega todo lo que tiene en lo que hace, no tengo reservas. Cuando hice mi álbum anterior, no tenia un storage (almacén) de ideas para mi siguiente álbum. Yo lo entrego todo y por eso me generaba muchos nervios terminarlo y pensar en qué iba a hacer en el siguiente”, contó.

El tiempo en confinamiento fue cómplice en la gestación del disco, que asegura contendrá sus mejores letras.

“Tanto tiempo en casa te permite jugar, agarrar instrumentos que seguramente no agarrabas desde hacía tiempo. Yo, desde que había escrito el álbum anterior, tenía el cuatro medio empolvado. Y lo retomé y nació esta canción”, dijo.

“Dios me entregó una porción de creatividad preciosa que he podido materializar en canciones. Y este álbum, no tengo duda, que son las mejores canciones que he escrito en mi vida. Eso les puedo adelantar, es un álbum lleno de verdad, de transparencias, de lo que soy, de mi identidad y de sorpresas. Así como Vida de rico, es una sorpresa porque es de un sonido que nunca había explorado. Este álbum esta lleno de eso”.

Una boda de ensueño con luna de miel sin final

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner unieron sus vidas oficialmente a inicios de febrero en una ceremonia de ensueño rodeados de familiares y amigos, un mes antes de que la pandemia paralizara todos los eventos sociales en Miami.

“Estoy muy agradecido con Dios de que nos permitió vivir ese momento justo en la fecha en la que pudimos hacerlo. Si nos hubiéramos demorados un poquito más, todavía estuviéramos sin casarnos. Pero tuvimos la bendición de poder hacer la boda antes de que todo esto empezara”, dijo.

“Ha sido una temporada preciosa al lado de Evaluna, cualquier vivencia a su lado es un tesoro. Ella es un personaje, nada más estar con ella ya es una bendición. Ella es pura luz y ahora que somos uno estamos ensamblando de maneras en las que no sabíamos que podíamos ensamblar más profundo. Y eso se ve reflejado en la música también y en esta casa que es el primer fruto de nuestro matrimonio”.

Para la pareja, la clave de la felicidad ha sido descubrir el lenguaje de amor de cada uno.

“Evaluna y yo somos muy afines, pero súper diferentes a la hora de expresar y recibir amor. Entonces cuando nos dimos cuenta de eso fue que pudimos aprender a amarnos uno al otro. Evaluna es mucho más física que yo. Para ella un abrazo significa mucho más de lo que significa cualquier cosa y para mí una conversación significa mucho más que cualquier cosa. O sea, a menos que uno sepa cuál es el lenguaje del otro, te vas a pasar la vida pensando que no te aman porque no te abrazan o porque no te conversan”.

