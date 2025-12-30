Cancelan eventos de Año Nuevo en Centro Trump-Kennedy tras cambio de nombre

Vista del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que recientemente fue rebautizado como "Centro Trump Kennedy", en Washington D.C., el 26 de diciembre de 2025. El nombre del presidente estadounidense Donald Trump fue colocado en el Centro Kennedy de Washington el 19 de diciembre de 2025, un día después de que los miembros de la junta directiva, elegidos por él mismo, votaran a favor de cambiar el nombre del centro artístico a pesar de las dudas legales.

MIAMI.- De acuerdo a información del New York Times, otros dos grupos han cancelado sus próximas actuaciones en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas tras la inclusión del nombre del presidente Donald Trump en este histórico foro.

Un septeto de jazz veterano, conocido como The Cookers, canceló dos actuaciones programadas para la Nochevieja. Anunciaron la decisión en un comunicado el lunes.

"El jazz nació de la lucha y de una insistencia inquebrantable en la libertad: libertad de pensamiento, de expresión y de la plena expresión humana", escribieron.

El baterista del grupo, Billy Hart, declaró al medio que el cambio de nombre influyó en la decisión de retirarse.

La compañía de danza neoyorquina Doug Varone and Dancers también canceló dos de sus actuaciones programadas para abril. Los espectáculos coincidían con el 40.º aniversario de la compañía.

Varone declaró al New York Times que la cancelación les supondría una pérdida de 40.000 dólares. En un correo electrónico, escribió sobre la decisión: "Es económicamente devastador, pero moralmente estimulante".

The Cookers y Doug Varone and Dancers son los últimos artistas en cancelar sus actuaciones en el Kennedy Center. El músico de jazz Chuck Redd canceló abruptamente su concierto de Nochebuena en protesta por el cambio de nombre impulsado por Trump.

Respuesta

"Los artistas que ahora están cancelando sus espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda", declaró el presidente del centro, el embajador Richard Grenell, en respuesta a las recientes cancelaciones.

Grenell declaró que la organización exigiría un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios.

"Sus acciones demuestran que el equipo anterior estaba más preocupado por contratar activistas políticos de extrema izquierda que artistas dispuestos a actuar para todos, independientemente de sus creencias políticas. Boicotear las artes para demostrar apoyo a las artes es una forma de locura", agregó.

Un representante del Kennedy Center afirmó que la organización no tolerará la discriminación y que contratará artistas que atraigan a personas de todos los orígenes y creencias.

El nombre de Trump se añadió al centro el 19 de diciembre, después de que la Casa Blanca anunciara que la junta directiva del Centro Kennedy había decidido por unanimidad cambiar el nombre del recinto a Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.