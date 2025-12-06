sábado 6  de  diciembre 2025
Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos

Roberto Carlos presentará una serie de conciertos íntimos y conmovedores que combinarán nostalgia con una renovada energía artística

El cantante Roberto Carlos.

Cortesía/Loud And Live
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El legendario brasileño Roberto Carlos anunció su regreso a Estados Unidos con una gira que recorrerá cuatro ciudades importantes en febrero y marzo de 2026.

Las presentaciones, promovidas por Loud and Live, comenzarán el 27 de febrero en Orlando, en el KIA Center, seguida de una presentación muy esperada el 1 de marzo en Miami, en el Kaseya Center. Roberto Carlos viajará luego a Nueva York para un concierto el 5 de marzo en el icónico Radio City Music Hall, antes de concluir la etapa estadounidense el 7 de marzo en Boston, con una noche íntima en el histórico Wang Theatre.

Reconocido por su voz inconfundible y su extraordinaria conexión emocional, Roberto Carlos presentará una serie de conciertos íntimos y conmovedores que combinarán nostalgia con una renovada energía artística.

Los fans podrán disfrutar nuevamente de sus éxitos atemporales en vivo, interpretados con la calidez y autenticidad que han definido su legendaria trayectoria.

Paso por México

Tras concluir su paso por Estados Unidos, Roberto Carlos continuará su gira internacional en México, a partir del 10 de marzo, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca y Villahermosa, llevando su música a los públicos de todo el país que lo han acompañado a lo largo de su extraordinaria carrera.

Los boletos para todos los conciertos en Estados Unidos ya están disponibles a través de Ticketmaster.

