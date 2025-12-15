lunes 15  de  diciembre 2025
CELEBRIDADES

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

La actriz y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, anunciaron que están esperando su primer hijo luego de contraer matrimonio en mayo

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

Captura de Pantalla / haileesteinfeld / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz Hailee Steinfeld y el mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, anunciaron que están esperando su primer bebé. Steinfeld dio a conocer la noticia de su embarazo en su newsletter de Substack, compartiendo un resumen de sus 29 momentos favoritos del año pasado en honor a su cumpleaños número 29.

Al final de su lista, Steinfeld incluyó un video donde anunciaba su embarazo. En el audiovisual, se la ve posando en la nieve con su barriga de embarazada mientras Allen le besa el vientre. Luego, aparecen sonriendo y posando juntos, con la actriz luciendo una sudadera que dice "madre".

Lee además
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
MÚSICA

Cazzu girará por primera vez en Estados Unidos con "Latinaje Tour 2026"
El cantante británico Cliff Richard se presenta durante la Ceremonia del Centenario de la Cancha Central, en el séptimo día del Campeonato de Wimbledon 2022 en el All England Tennis Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, el 3 de julio de 2022.  
MÚSICA

Cantante Cliff Richard revela que se sometió a un tratamiento por cáncer de próstata

Al final del video, la cámara se aleja para mostrar a la pareja tomados de la mano frente a un pequeño muñeco de nieve.

Poco después del anuncio, la pareja compartió el mismo video en una publicación conjunta de Instagram.

Relación

Steinfeld y Allen, quienes comenzaron su relación en 2023, se casaron en Santa Bárbara, California, el 31 de mayo de este año.

En la edición de junio del newsletter, la actriz compartió todos los detalles de su fin de semana de bodas.

"Estoy aquí sentada con Josh, y estamos recordando por enésima vez el mejor fin de semana de nuestras vidas. Durante las últimas dos semanas, nos han venido a la mente recuerdos aleatorios pero muy específicos, y los hemos estado compartiendo, a menudo entre sonrisas, risas y lágrimas", escribió.

Luego, en octubre, Steinfeld habló sobre lo que más le gusta de estar casada con su esposo en una entrevista con Variety.

"Nuestro trabajo es muy impredecible, y el suyo tiene un horario muy estricto. Así que, en realidad, es una bendición: intento organizar mi tiempo para poder estar con él (...) Nunca antes había vivido esta etapa de mi vida, fuera del trabajo. He aprendido mucho a comprender lo que significa bajar el ritmo y compartirlo con alguien. Es lo mejor que me ha pasado", declaró Steinfeld.

Temas
Te puede interesar

Princesa Leonor y la infanta Sofía vuelven a casa por Navidad

Leonardo DiCaprio revela por qué no le gustaría dirigir películas

Cantante brasileño Roberto Carlos sufre accidente automovilístico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Por Daniel Castropé
El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile