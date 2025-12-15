lunes 15  de  diciembre 2025
MÚSICA

Cazzu girará por primera vez en Estados Unidos con "Latinaje Tour 2026"

La decisión de Cazzu de conquistar Estados Unidos viene directamente de la exitosa acogida de su tercer álbum de estudio, Latinaje.

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu dará un salto importante en su carrera el próximo año al embarcarse en su primera gira de conciertos por Estados Unidos. Este anuncio, revelado en exclusiva por Billboard Español, marca su expansión oficial en el mercado norteamericano.

El tour, denominado Latinaje Tour 2026, es impulsado por Live Nation y se llevará a cabo a lo largo de siete fechas clave. La serie de presentaciones comenzará el 30 de abril en el teatro San Jose Civic de San José, California, e incluirá paradas en metrópolis culturales como Los Ángeles y Nueva York, culminando el 10 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas.

Lee además
La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.
POLÉMICA

Aseguran que Nodal demandó a Cazzu por manutención de su hija
El cantante británico Cliff Richard se presenta durante la Ceremonia del Centenario de la Cancha Central, en el séptimo día del Campeonato de Wimbledon 2022 en el All England Tennis Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, el 3 de julio de 2022.  
MÚSICA

Cantante Cliff Richard revela que se sometió a un tratamiento por cáncer de próstata
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por cazzu (@cazzu)

Latinaje

La decisión de Cazzu de conquistar Estados Unidos viene directamente de la exitosa acogida de su tercer álbum de estudio, Latinaje.

El disco, lanzado en abril de 2025, no solo le valió a la artista su debut en las prestigiosas listas de Billboard este año (alcanzando el puesto No. 4 en el Top Latin Pop Albums y el No. 48 en el Top Latin Albums en mayo), sino que también fue seleccionado por los editores de la revista como uno de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina de 2025.

Una de las piezas centrales del álbum, el sencillo Con otra, ha demostrado un poder de permanencia notable, liderando el Billboard Argentina Hot 100 durante ocho semanas y permaneciendo en el top 10 por 37 semanas consecutivas.

Respecto al reconocimiento, Cazzu expresó previamente a Billboard su genuina satisfacción. "Me pone muy feliz porque creo que eso básicamente determina que a la gente le está gustando, así es que me llena de mucha satisfacción."

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora local) en el sitio web de Live Nation.

Temas
Te puede interesar

Hailee Steinfeld anuncia que está embarazada por primera vez

Princesa Leonor y la infanta Sofía vuelven a casa por Navidad

Leonardo DiCaprio revela por qué no le gustaría dirigir películas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Por Daniel Castropé
El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile