Cazzu girará por primera vez en Estados Unidos con "Latinaje Tour 2026"

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu dará un salto importante en su carrera el próximo año al embarcarse en su primera gira de conciertos por Estados Unidos . Este anuncio, revelado en exclusiva por Billboard Español, marca su expansión oficial en el mercado norteamericano.

El tour, denominado Latinaje Tour 2026, es impulsado por Live Nation y se llevará a cabo a lo largo de siete fechas clave. La serie de presentaciones comenzará el 30 de abril en el teatro San Jose Civic de San José, California, e incluirá paradas en metrópolis culturales como Los Ángeles y Nueva York, culminando el 10 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas.

Latinaje

La decisión de Cazzu de conquistar Estados Unidos viene directamente de la exitosa acogida de su tercer álbum de estudio, Latinaje.

El disco, lanzado en abril de 2025, no solo le valió a la artista su debut en las prestigiosas listas de Billboard este año (alcanzando el puesto No. 4 en el Top Latin Pop Albums y el No. 48 en el Top Latin Albums en mayo), sino que también fue seleccionado por los editores de la revista como uno de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina de 2025.

Una de las piezas centrales del álbum, el sencillo Con otra, ha demostrado un poder de permanencia notable, liderando el Billboard Argentina Hot 100 durante ocho semanas y permaneciendo en el top 10 por 37 semanas consecutivas.

Respecto al reconocimiento, Cazzu expresó previamente a Billboard su genuina satisfacción. "Me pone muy feliz porque creo que eso básicamente determina que a la gente le está gustando, así es que me llena de mucha satisfacción."

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora local) en el sitio web de Live Nation.