Cantante Ellie Goulding confiesa que sufre ansiedad crónica

“Tengo tanta ansiedad crónica que en los raros momentos en que no tengo ansiedad, me siento tan feliz y feliz de no tenerla. Si estoy en un estado de ansiedad, no siento cosas. El arte puede sacar algo positivo de ti, especialmente si redescubres a un artista que amas”, comentó.

No es la primera vez que Goulding habla de su problema. En enero manifestó, a través de sus redes sociales, que a diario lucha para tratar de controlar la ansiedad que sufre y que se hizo más fuerte luego de dar a luz a su hijo Arthur Ever Winter en 2021, fruto de su relación con Caspar Jopling.

‘Este año también ha sido el más difícil de mi vida. He luchado día, noche, hora tras hora con una especie de pánico que ni siquiera sabía que existía. Si bien los momentos de estar en el escenario frente a todos ustedes han sido algunos de los más estimulantes y tranquilizadores, he tenido problemas este año. Si tuviera que pensar realmente en ello, mi ansiedad ha dictado gran parte de mi vida y carrera, y me siento triste por ello. Pero también me ha hecho quien soy. A veces, cuando estoy más aterrorizada, cuando siento que no hay forma de escapar del pánico y el miedo en mi corazón y mi cerebro, me recuerdo a mí misma que puedo sentir”, agregó.

Ellie Goulding también señaló que acompaña a quienes al igual que ella pasan por lo mismo, y los invitó a no sentirse solos.

“Sé que muchos de ustedes que leen esto sienten el mismo dolor y, al mismo tiempo, es posible que muchos de ustedes no lo hayan experimentado, pero es probable que conozcan a alguien que haya tenido problemas”, concluyó.

FUENTE: REDACCIÓN