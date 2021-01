Cantante Halsey anuncia su primer embarazo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por halsey (@iamhalsey)

Tras ello, diversas personalidades del espectáculos enviaron sus mensajes.

"Felicitaciones", dijo la fotógrafa Taylor Giavasis.

"Oh, felicidades", expresó la cantante Perrie Edwards.

"Serás la mejor mamá. ¡No puedo esperar!", comentó la actriz Sydney Sweeney.

Un representante de la cantante de 26 años de no respondió de inmediato un email de AP en busca de más información.

Ashley Nicolette Frangipane, más conocida por su nombre artístico Halsey, es cantante, actriz, activista, compositora y directora de videos estadounidense que nació 29 de septiembre de 1994.

En su faceta como cantante, la artista cuenta con tres álbumes certificados platino y es conocida por éxitos como Without Me, Bad at Love y Closer, con The Chainsmokers.