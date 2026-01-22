jueves 22  de  enero 2026
MÚSICA

Cantante Jota García estrena el sencillo "Te Fuiste"

La canción se sostiene sobre una base acústica dramática, donde los instrumentos de cuerdas y el piano toman protagonismo para intensificar la carga emocional de la letra

El cantante Jota García.&nbsp;

El cantante Jota García. 

Cortesía/MNager
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El vallenato vuelve a hablarle de frente al corazón con Te Fuiste, el nuevo sencillo del cantante Jota García, una melodía romántica y melancólica que explora el dolor de una relación que se rompe no por hechos claros, sino por palabras mal entendidas, silencios prolongados y decisiones tomadas sin escuchar al otro.

Te Fuiste es una canción de despecho moderno, construida desde la honestidad emocional. A través de una narrativa coherente y directa, Jota García retrata ese momento en el que el amor se fractura porque una de las partes decide creer versiones ajenas, tomar su mundo en otro rumbo y marcharse sin dar explicaciones. El mensaje central es contundente: no siempre somos culpables de lo que el otro decide pensar cuando no hay diálogo.

Lee además
El cantante cubano Alfredito Rodríguez. 
OBITUARIO

Muere en Florida el cantante cubano Alfredito Rodríguez a los 74 años
El cantante Julio Iglesias. 
CONTROVERSIA

Frank Rainieri rechaza acusaciones de enemistad con Julio Iglesias

El sencillo nace de ese momento en el que uno se queda con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Es una canción para quienes han amado de verdad y han visto cómo una relación se rompe por lo que otros dicen y no por lo que realmente pasó.

"Quise cantar desde la herida, pero también desde la honestidad", comparte Jota García.

Producción

Musicalmente, la canción se sostiene sobre una base acústica dramática, donde los instrumentos de cuerdas y el piano toman protagonismo para intensificar la carga emocional de la letra. La producción, a cargo de Arturo de Aguas (Arthur Skey) junto a Jorge Mario García (Jota García), apuesta intencionalmente por una sonoridad limpia y orgánica que permite que la voz y el sentimiento sean el eje de la interpretación. La composición es obra de Carlos Herrera, quien logra traducir el despecho en una letra cercana y profundamente humana.

El lanzamiento viene acompañado por un videoclip de estética simbólica y dramática, ambientado en una construcción en obra negra. En este espacio inacabado, una botella de whisky aparece como metáfora del intento por calmar la herida que deja la ausencia de quien se va, reforzando visualmente el vacío emocional que atraviesa la canción.

Embed

“Para mí, el vallenato siempre ha sido contar historias con el corazón en la mano. Te Fuiste es mi forma de honrar ese legado, de cantar el despecho con respeto, con raíz y con una letra clara que conecte con lo que muchos hemos vivido alguna vez”.

Te Fuiste no es un lanzamiento aislado: es el primer capítulo de una historia musical que continuará con dos canciones más, concebidas como una trilogía que retrata experiencias emocionales que la mayoría de las personas ha vivido alguna vez en el amor.

Legado del vallenato

Originario de Fonseca, La Guajira, un territorio donde el vallenato es memoria viva, Jota García creció rodeado de historias, canciones y tradición. Su formación personal estuvo marcada por una familia trabajadora que le inculcó desde temprano el valor del esfuerzo, la constancia y el arraigo por su tierra, pilares que hoy sostienen su propuesta artística.

La música llegó a su vida como una herencia natural. Nieto del juglar Diego Sarmiento, referente del vallenato de antaño y protagonista de la época de Francisco el Hombre, Jota heredó no solo un apellido ligado al folclor, sino una manera de entender la música como relato, sentimiento y legado cultural. Esa influencia terminó por definir el rumbo de su identidad como intérprete y compositor.

Aunque su formación profesional es la ingeniería civil, fue en los escenarios universitarios donde su voz comenzó a abrirse camino. Festivales, concursos y presentaciones locales le permitieron construir un vínculo genuino con el público, destacándose por una interpretación sensible y una conexión emocional que trasciende lo técnico.

Hoy, con el lanzamiento de Te Fuiste, Jota García inicia una nueva etapa en su carrera, reafirmando su compromiso con el vallenato romántico y apostando por una propuesta honesta, de raíz, que honra el pasado mientras construye su propio camino dentro de la música colombiana.

Temas
Te puede interesar

Meghan Trainor da la bienvenida a su tercera hija por gestación subrogada

Peso Pluma anuncia gira por EEUU a partir de marzo

Hilary Duff regresa a los escenarios tras 11 años de ausencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Te puede interesar

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"