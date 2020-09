Cantante Luis Miguel: ¿Dónde está su hermano menor Sergio?

Ahora, Sergio, también cantante, tiene 36 años. Maricarmen Gallego, la madre de Yolanda Mingo, quien fue la última esposa de Luis Rey y cuidó de Sergio, da detalles sobre la vida del joven.

“(Luis Rey, padre de Luis Miguel, dejó) a mi hija, a su madre y a su hijo (Sergio) en Barcelona, sin leche, sin dinero y sin nada”, relató Maricarmen Gallego al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Mi esposo le pagó el billete (para regresar con ella y su padre)”.

A partir de entonces y durante tres años, Mingo se encargó de cuidar al pequeño como su hijo, quien sabía que Marcela Basteri estaba muerta y a quien llamaba “mamá de Micky”, pero el hermano de Luis Rey, Mario, “se lo quería quedar” al niño “porque quería hacerle el truco a Luis Miguel para también para que mandara dinero. De hecho, lo utilizó y presentó en programas de televisión.

“Mi hija lo crió como si fuera su mamá”, agregó. “Luis Miguel se enteró (de los abusos del tío) y se lo llevó a México”.

Yolanda Mingo y Maricarmen Gallego volvieron a saber de Sergio por una entrevista donde apareció con su hermano Alejandro (Gallego Basteri).

Sin embargo, parece que la situación de Sergio es muy distinta a la de Luis Miguel, ya que es empleado en una tienda departamental española y padre de una niña; incluso reveló que también canta y lo hace muy bien.

“(Mingo advirtió) ‘mejor no decir nada’, le digo ‘¿por qué?’, me dice ’porque él ha estado trabajando en El corte inglés”, agregó. “Creo que tiene una hija; la fotografía se la mandaron a mi hija. Me dijo mi hija, mira que es igual que Sergio cuando era pequeño. No he vuelto a saber nada de él”.