Cantante Martina La Peligrosa honra sus raíces con el sencillo "Soy"

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Martina La Peligrosa expuso que sintió que este era el momento perfecto para que la canción viera luz, después de tantos años guardada como un proyecto personal.

"La compuse hace muchos años atrás y no era para un proyecto mío, pero nunca sucedió y tenía este pedazo letra por ahí escrito y, justo en ese ejercicio de retomar el hacer canciones, la encontré y lo vi como una señal de por dónde era el camino para mí en este momento".

"Lo que cuento en esta canción nació hace mucho tiempo, esta necesidad de contarle a la gente de dónde vengo, porque me siento muy orgullosa del lugar en donde nací y esa necesidad de querer volver siempre. Soy es una canción que me describe puntualmente, pero también a mucha gente que siente ese cariño por la tierra que los vio nacer y quieren volver para recargar su corazón y su alma en estas raíces", comentó.

Para la intérprete, la necesidad de que el público pudiera comprender su sentir era importante, por lo que las dudas estuvieron presentes luego de terminar la producción. Sin embargo, quedó satisfecha al recibir un feedback positivo de su audiencia.

"En el proceso de terminar la canción tuve dudas sobre si iban a entender los términos, especialmente porque nombro cosas que forman parte de la cultura de Córdoba, pero me encontré con la sorpresa de que la gente tuvo mucha conexión de gente que está viviendo fuera de Colombia, y no solamente colombianos, la gente que está fuera de sus lugares natales realmente se sienten identificados con lo que digo".

"Ha sido muy poderoso porque a veces uno, en el afán de querer conectar, te pones a repetir las fórmulas, a hacer lo mismo que ya funcionó, y resulta que cuando le crees a ese pálpito y a tu esencia, a lo que realmente eres, puedes crear este tipo de cosas".

Diversidad sonora

Martina La Peligrosa quiso resaltar los ritmos de su tierra, un proceso creativo complejo pero que le permitiría conectar con todos los latinoamericanos que se encuentran fuera de sus países.

"Tomé como base el ritmo cumbia, el cual, por supuesto, es importante para los colombianos y Latinoamérica. Sabía que iba a conectar con mucha gente. Luego usé la mezcla con trompetas que hacen parte de un género musical de mi tierra: el porro. Después los tambores y guitarras para poder expresar lo que dice mi canción a través de los sonidos, esos que recuerdo de niña, que fueron fundamentales y a los que vuelvo cada vez que quiero encontrar una idea para compartir", señaló.

"Con la ayuda de Jairo Barón, productor de la canción, logramos llegar a este punto. Se hicieron varios intentos y le dije que para mí era importante que tuviera un tambor alegre, típico de mi región, y trompetas. Ahí logramos encontrar el balance perfecto", agregó.

Para ser fiel a la pieza, el video fue filmado en Moñitos, Córdoba. Las imágenes rinden tributo a la vida cotidiana del caribe colombiano.

"A mí me gusta involucrarme en los procesos creativos que comparto. Yo quería que fuera grabado en Córdoba para traer de mi memoria estos recuerdos de mi infancia: la cocina de mi abuela, las cosas típicas con las que se cocina, lo que nace de la tierra, esa mezcla que existe entre todas las influencias que han llegado, conectar el cable a la tierra. Homenajear también a mi raíz, a mi familia, a mi pueblo, a mi madre, a quien recuerdo siempre con sus labios rojos, muy de las mujeres del Caribe. Todos esos elementos logran traducir lo que quiero decir con la canción".

"El video me representa un montón y muestra ese rincón del mundo donde me tocó nacer y que me hace sentir tan orgullosa".

Pero no solo fueron las tradiciones parte importante del concepto. En el audiovisual, la artista quiso destacar la moda colombiana y sus artesanas.

"Disfruto mucho de la moda porque siento que comunico un montón cuando me visto de cierta forma, así como llevar siempre conmigo moda colombiana. Todas las pintas que tengo en el video representan marcas, sobre todo, de mujeres, marcas que han sido compañeras en el camino, que me ayudaron a transmitir este mensaje".

"Cultivar tu identidad"

Para Martina la canción coincide en un momento en el que la comunidad latinoamericana es más vulnerable. Por ello, considera importante reconocer el valor de todos los que a diario abandonan su tierra persiguiendo un mejor futuro para sí mismos y para sus familias, así como también a aquellos que luchan para alcanzar sus sueños.

"Soy de un territorio muy pequeño de Colombia. Obviamente cuesta muchísimo valor apostarle a vivir de los sueños, no es una tarea fácil y quizás ciertas personas nacen con unos privilegios que otros no, pero venir de un territorio pequeño no sea un impedimento, sino motivo de orgullo representar eso que te identifica. Mostrar con toda la valentía y amor del mundo de dónde vienes, te hace único y especial. Quizás, tratar de seguir el camino o querer copiar el de alguien más puede ser más fácil, pero será mucho más valioso cuando te atrevas a creer en tu sueño y a cultivar tu identidad".

"Estamos en momentos muy difíciles a nivel mundial, pero que la música y el arte sean ese bálsamo y aliciente para seguir adelante", concluyó.