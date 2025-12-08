Cantante Yaronk Rouse presenta "Qué bonita te ves"

MIAMI.- El cantante venezolano Yaronk Rouse estrenó Qué bonita te ves, tema que concluye la trilogía que inició con Ponte Bonita y Se Puso Bonita. Las piezas son parte del Bonita Movement, un proyecto que ha cobrado fuerza en redes sociales por el mensaje de amor y empoderamiento para las mujeres.

"Honestamente, no fue un plan. La primera canción fue Ponte bonita, que nace porque en redes sociales me di cuenta de que hacía falta un mensaje que apoyara a las mujeres que se encuentran atravesando un proceso. Vi mucha desesperanza, poca fe en creer que se puede tener una vida diferente, de ahí nació la necesidad de dar un mensaje de aliento, que se pongan bonitas, más allá de lo físico, recordar que tienen talento, propósito y cualidades. Que cuando hacen las cosas con amor y, a pesar de que existen momentos difíciles, cuentan con la fuerza que siempre tenemos que nos da Dios para atravesar cualquier adversidad. Qué bonitas se ven cuando están en esa postura de saber que, pase lo que pase, siempre va a haber una luz y una recompensa al final", explicó.

El venezolano señaló que le sorprendió el impacto que tuvo la pieza tras el lanzamiento y la viralización en redes sociales. "No pensé que sería de esa manera".

Posteriormente, lanzó Se puso bonita, una continuación del tema y que reconoce que nació un día en su estudio, cuando reflexionando la letra llegó sola. "Cuando escribí el primer verso me di cuenta que tenía continuación de “Ponte bonita” y era esa continuación de decir cómo se ven levantadas, empoderadas, con una sonrisa sabiendo que superaron muchas cosas, que estás sanando".

Por último, llegó Qué bonita te ves: "porque si algo nos hace libres es perdonar y, a pesar de que la canción tiene una historia que trata el desamor, es una mujer que se ve bonita porque superó, sanó y fue capaz también de perdonar. Eso las pone con un semblante diferente".

Un mensaje para las mujeres

Yaronk Rouse creó un símbolo de identidad para las mujeres con su música, algo que considera ha sido una gran satisfacción personal y profesional. A continuación, la entrevista al músico venezolano:

- Haz creado un movimiento con tu música, que se ha convertido en un símbolo de identidad para las mujeres, ¿cuándo sentiste que este proyecto se estaba convirtiendo en eso?

Lo noté después de Se puso bonita porque me llegaron comentarios en los que me agradecían por cantarle a las mujeres. Ahí entendí que es un mensaje muy necesario porque había un espacio que no se estaba llenando y quise ser quien tuviera la oportunidad de poder intentar ser esa voz. Es más común ver a mujeres alentando a mujeres, pero rara vez se ve a un hombre alentándolas. Vi la oportunidad de poder ser esa voz que diera un mensaje de aliento e intentar sumar un granito de arena en el corazón de cada mujer que a lo mejor se siente un poquito herida, afectada y mostrarle que siempre recuerden que tienen un valor, que nadie se los quite. Para el que cree todo es posible. Esa es mi intención, recordarles que son hermosas, capaces, tienen muchas cualidades entregadas por Dios y cuando las recuerdas sabes que son más las cosas de bendición que las tristes.

¿Cómo reflejas la visión el lema de tus canciones en el video musical, en las colaboraciones y futuros proyectos? ¿Cómo lo plasmas al momento de hacer esa otra parte de la música?

Todo ha sido bien orgánico. Creo que rara vez ha sido algo muy planificado. Lo más planificado que he hecho es intentar tener un mensaje que pueda ser de bendiciones, porque es lo que más tomo en cuenta y ya el resultado sí ha sido algo más genérico. Lo que ha pasado ha sido más una sorpresa y es más bonito porque es más genuino todo cuando colaboras con las personas, cuando haces un video con alguien que no contabas que pasaría y de repente ocurre. Es ahí donde uno se da cuenta que todo tiene propósito y nada es casualidad. Es Dios poniendo piezas para cumplir un mismo fin. De esa manera lo tomo y lo agradezco un montón.

. Tu música se viralizó en redes sociales y hay artistas que han dicho que no escriben para las redes sociales. En este caso, tú que has tenido una influencia en el área, ¿cómo percibes eso? ¿Consideras que más allá de hacerte famoso porque te viralizaste, también el mensaje pudo llegar?

Se viralizó un mensaje que a veces no es tan viralizado. Yo le atribuyo eso a que cuando la intención es bien genuina y hay un mensaje que aporta valor, hay más oportunidades de que sean muchas las personas que se identifiquen. Y lo que te identifica es lo que pienso que al final atesoras y tomas como tuyo. Creo que es lo que ha pasado con estas canciones. Antes de eso yo simplemente hacía mis canciones, las subía y aunque una que otra se viralizaba, creo que lo que más se viralizó, de manera sorpresiva, fue Ponte bonita y eso le dio la oportunidad a las otras dos canciones de que estas mismas mujeres que la escucharan, fueran bendecidas a través de las otras.

- Es el cierre de una trilogía, ¿qué representa ahora esto en tu carrera en el género urbano cristiano? ¿Qué tiene que esperar tus seguidores de esta nueva etapa que está por comenzar?

Mi intención es la misma. Si le quitamos el 'bonita' a las canciones, creo que es un mensaje para todo público, inclusive si lo escucho yo mismo, a mí me ayuda. Mi intención es ser una voz que dé un mensaje de fe, aliento, esperanza y recordarles a las personas que, si tienen sueños, no es casualidad. Dios pone sueños en nuestros corazones porque sabe que están hechos a nuestra medida para cumplirlos, para, con la ayuda de Él, materializarlos.

Un mensaje para los jóvenes en esta etapa en la que el mundo parece tan dividido y la esperanza luce fluctuante, además de las niñas y jóvenes aprovechando que tu música está orientada al amor propio

Enamórense de las pasiones que tienen porque Dios entrega pasiones para que las llevemos a cabo. Si yo no hubiese sido obediente a lo que me apasiona, hoy no estuviéramos hablando de la trilogía y cuando entendemos que nos gusta algo, primero lo vamos a hacer con amor; y segundo, cuando nos gusta algo es porque está ligado a nuestro plan y hacer eso con amor, y con ganas de ayudar a otras personas, es lo que Dios más respalda a la hora de abrirnos puertas y oportunidades. La exposición la da ÉL y la da cuanto tenemos un corazón correcto y alineado a lo que quiere que hagamos.

No dejen engañarse por alguien que les diga una palabra negativa. Me considero que no soy la persona más talentosa del mundo, pero con lo que me gusta hacer, lo pongo a disposición de ser un puente y vocero para que otras personas puedan identificarse y sentir que vale la pena luchar por lo que apasiones, por lo que gusta y eso, al final, tiene más peso y hace que tu vida no sea una vida sin sentido. A veces le damos poco valor a lo que nos gusta, y eso no trae felicidad. Es más bonito luchar por lo que te gusta, siempre y cuando venga acompañado por las ganas de ayudar a los demás.