Cantautora católica Athenas actúa en Weston

Athenas, quien ya había actuado en Miami, también recordó sus inicios en la música, filosofó sobre las carencias de la humanidad y reiteró su misión: evangelizar a través de sus canciones.

Además, habló de lo que significa la nominación que obtuvo en la edición 2023 de los premios Latin Grammy, en la categoría mejor álbum cristiano.

- ¿Cómo descubres que querías cantar y luego dedicar ese don a un motivo mayor: evangelizar?

En mi familia siempre hubo mucha música. Mi mamá canta y mi papá me enseñó mi primera canción a los 6 años. Ellos me apoyaron siempre con la música. A los 10 años participé en Cantaniño, un reality de canto para niños, en el canal más popular de Argentina. Gané, y con otros 4 niños, y con el grupo que se formó hicimos muchos conciertos, giras y televisión. Eso me marcó fuertemente.

Por otro lado, también en mi familia siempre me transmitieron la fe de una manera muy linda, con unos valores muy fuertes y además un Jesús que estaba vivo y que me amaba. A los 15 años, pude unir esos dos mundos en un grupo juvenil y sentí, por primera vez, que Dios me decía que esa iba a ser mi misión: acercar a las personas a él a través de la música.

- ¿Cuál mensaje quisieras compartir a través de tu música?

Mi deseo es que mi música sea un canal para que las personas puedan encontrarse con Jesús, ya sea en un momento de oración o en su vida cotidiana. También queremos que nuestra música y nuestros videos sean un canal para mostrar la belleza de nuestra fe católica y poder sentirnos sanamente “orgullosos” de tener esta fe.

- ¿Te imaginarías interpretando música mundana? Sí tuvieras que escoger un género, ¿cuál sería?

Antes de hacer música cristiana, tuve la oportunidad de cantar todo tipo de géneros y tuve una formación artística muy amplia. Lo bueno es que hoy puedo utilizar todos esos géneros, pero con un contenido de fe. No me imaginaba que iba a dedicarme a la música cristiana católica, así que en un momento pensé mucho en el teatro musical, aunque también tuve bandas de rock, pop, hasta de tango y folclore.

Si hoy tuviera que elegir uno… ¡qué difícil! Tendría que pensarlo… Tal vez pop, baladas románticas… ¡la verdad que no sé! (risas).

- Desde tu perspectiva cristiana, ¿qué dirías que le hace más falta al mundo hoy en día?

Creo que hoy en día al mundo le hace falta volver a Dios, porque él es quien nos creó, quien sabe lo que es mejor para nosotros como buen padre que es y quien puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Las personas sin Dios vagan sin dirección detrás de cosas que las dejan vacías y muchas veces destruidas. Sobre todo, ahora en un tiempo donde la cultura no ayuda, sino que confunde. Por eso es importante ser testimonios y anunciarlo a tiempo y a destiempo ¡Todos en el fondo lo andan buscando!

- ¿Cuáles son algunas de las canciones que cantarás?

Es un concierto de adoración de poco más de 2 horas, así que cantaremos gran parte de nuestro repertorio, incluyendo las más conocidas como Contigo María, Qué bien se está aquí, Digno de alabar y Acaso no estoy yo Aquí.

- ¿Cómo te sientes al volver a cantar en el sur de Florida?

Estamos muy felices, ya que este año no teníamos planeado hacer conciertos. Antes hacíamos unos 50 por año y por eso hacer estos poquitísimos hace que cada uno sea muy, pero muy especial. La respuesta de mis hermanos en Miami fue impresionante y están organizando todo con muchísimo cariño. Estoy segura de que va a ser una noche hermosa llena de Jesús y para compartir en la iglesia.

- ¿Qué significa esta nominación al Latin Grammy?

Un sueño que ni siquiera nos habíamos atrevido a soñar, pero Dios es así, siempre nos gana en sueños y en generosidad. Es una gran oportunidad para que la música católica siga dando pasos y creciendo para ser ese canal de encuentro con Dios. Estamos muy felices.

Athenas se presenta el sábado 1ro de octubre, a las 8:30 pm, en la iglesia católica St. Katharine Drexel, 2501 South Post Rd., Weston, Florida. Telef: (954) 839-5326.

Para entradas visite athenasenflorida.com.