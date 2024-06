Cantautora mexicana debuta con el álbum "Tu loba"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Herrera (@soytamaraherrera)

¿A quién dedicas tu álbum debut?

Este álbum se los dedico a mis padres porque me han apoyado desde un principio. Entonces, todo mi esfuerzo y todo mi trabajo es para ellos.

¿De dónde nace el interés por la música?

Yo me mudé a Texa a los 13 años y fue ahí donde comencé con la música al unirme a un coro de la escuela, en ese coro se daban concursos regionales y yo quedaba siempre en el top 10. Con estas competencias, dije: 'hay futuro, puede ser que sí'. Entonces, me animé y desde ese momento me comenzó a apasionar la música.

Luego, comencé a estudiar música y me gané una beca en el Taller de Compositores de México, de la escuela de Armando Manzanero; con esa experiencia, pude entrar en Sony y componer una canción para Paola Jara. Desde ese momento, me animé a realizar mi proyecto discográfico y aquí estamos.

Sin embargo, mi abuelo tocaba la guitarra y mi abuela era cantante; en ese sentido, desde muy pequeña se creó en mí ese ADN musical.

En el comunicado de prensa planteas que con este disco también rindes homenaje a tu legado musical con influencias que van desde Lupita D'Alessio hasta Alejandro Fernández, ¿qué representan estos artistas para ti?

Alejandro Fernández trae desde su papá todas esas canciones románticas, rancheras, pero Alejandro las fue trasladando un poco hacia el pop, no cerrándose simplemente en el mariachi; mientras que Lupita D'Alessio se me hace una mujer con una mega voz, que es también muy empoderada y no le da miedo tirarle (trabajar).

Con esas premisas, quería trasladar al disco ese balance de empoderada y a la vez de sensibilidad que tenemos como mujeres, sin tener miedo a demostrarlo.

¿Cuánto tiempo te llevó la producción discográfica y que cuál fue la enseñanza más emblemática que te dejó este proceso como artista?

El álbum lo grabamos en diciembre de 2022 y estuvo listo en una semana.

Aunque el proceso de mezclas lo llevamos con calma -porque es mi primer proyecto-, todo esto implicó crear una estrategia para juntar al equipo correcto, crear una comunidad... que al final permitió que todo saliera súper bien. En tal sentido, decidimos realizar el primer lanzamiento el año pasado con la canción Dime; de ahí, seguimos con Vuelve, Pecamos los dos y Tu loba, ante estos lanzamientos dijimos: 'ahora sí, agarrasen que vamos con todo'.

Con este trabajo he aprendido que el tiempo pasa bastante rápido porque llegó febrero y yo todavía pensaba que quedaba tiempo para ciertas cosas, porque hubo mucho trabajo detrás de esas siete canciones... tuve momentos en los que casi caigo, pero las personas que me quieren estuvieron ahí para apoyarme, levantarme, motivarme y por eso regreso a lo mismo: es un esfuerzo muy grande que se los dedico a mis padres.

Aprovecho esta pregunta para destacar que la canción Sigue el amor se la dedico a mi abuelo, quien me inspiró a escribirla.

¿Qué tipo de público puede escuchar Tu loba?

Es un álbum de mariachi norteño, solo que comenzamos con Dime y Vuelve, que son un poco más como las rancheras pasadas, pero ya desde ahí fue evolucionando hacia un mariachi más moderno con temas como Tu loba y Pecamos los dos.

Al final, el disco es regional mexicano 100%; sin embargo, no me quiero casar solo con este género -aunque me encanta mucho y por eso quise comenzar con este tipo de música-, porque me gusta cantar todo tipo de música, así que no me da miedo hacer otras cosas. Quizás mañana saque una cumbia (risas).

Al se tu álbum debut, ¿con qué artistas te gustaría cantar próximamente?

Me encantaría poder cantar con (Christian) Nodal, ese es mi número uno; también hacer una fusión con Los Ángeles Azules, Natalia Jiménez, Paola Jara. A todos ellos los admiro mucho.

¿Planteas realizar una gira de conciertos?

Ahora estoy con giras de medios en Miami y Colombia, pero deben estar pendientes de mis redes sociales @soytamaraherrera para que al tener las fechas más claras puedan informarse e ir a verme.

¿La música es...?

Mi pasión.

