Captan a Irina Baeva y Gabriel Soto juntos en Los Ángeles

"La relación como pareja terminó", dijo Baeva al programa mexicano Hoy.

"Pero eso no quiere decir que no tengamos después de siete años de relación todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común, que podemos ir cerrando estos temas desde la amabilidad, desde la educación, desde la cordialidad y además trabajando finalmente en la misma empresa nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar, entonces creo que lo bonito siempre es hacerlo desde la educación, desde la amabilidad y la cordialidad", enfatizó.

Sanación

En este sentido, la actriz de 31 años rechazó que se espere un conflicto entre ellos, manifestando que se puede lograr mantener una interacción de respeto mutuo.

"La relación como pareja terminó, no estamos juntos, pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores. Podemos dar un paso adelante y platicar cosas y también, como te digo, después de tantos años de relación sin duda alguna quedan pendientes y cosas por resolver que lo puedes hacer desde un lado amable y no necesariamente todo tiene que ser un pleito constante porque a mí, además, la verdad es que no me interesa".

Por último, Irina señaló que actualmente se encuentra en un proceso de sanación, el cual no está vinculado solamente a la relación que terminó.

"El otro día estaba yo platicando con Martha Higareda en una grabación que coincidimos y Martha y Omar Chaparro me dijeron ‘crecer duele’. Realmente es una gran frase y creo que todo en nuestra vida hay que tomarlo así, como un aprendizaje y en todo me entrego al 100, entonces definitivamente hay momentos de dolor, pero es ahí donde crecemos".