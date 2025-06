Cardi B anuncia lanzamiento de "Am I the Drama?"

MIAMI.– Cardi B ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado Am I the Drama?, el cual estará disponible a partir del 19 de septiembre. Este anuncio pone fin a siete años de anticipación desde su aclamado debut.

La noticia fue revelada este lunes por la propia Cardi B, de 32 años, quien compartió la enigmática portada del álbum en sus redes sociales junto al mensaje: "AM I THE DRAMA? ¡Mi nuevo álbum sale el 19 de septiembre! Preencarga LINK EN BIO".

Un día antes del anuncio, la rapera insinuó la inminencia de su nuevo trabajo con una profunda publicación en Instagram, reflexionando sobre su trayectoria personal y profesional.

"Siete años y llegó el momento. Siete años de amor, luz y pérdida", expresó Cardi en el video. "Siete años les di gracia, pero ahora les doy infierno. Aprendí que el poder no se da, se toma. Estoy botando plumas y no más lágrimas. No estoy de vuelta, estoy más allá. No soy tu villana, soy tu karma. El momento está aquí. El momento es ahora". Estas palabras sugieren un álbum con una carga emocional y una narrativa poderosa.

Detalles del nuevo álbum

Am I the Drama? llega para seguir los pasos de Invasion of Privacy, el álbum debut de Cardi B lanzado en 2018 que la catapultó al estrellato global. Este disco no solo alcanzó dos sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y le valió un premio Grammy al mejor álbum de rap en 2019, sino que también logró que cada una de sus canciones obtuviera al menos la certificación de platino por la RIAA.

El nuevo proyecto, que constará de 23 canciones, incluirá éxitos previamente lanzados como Up y WAP. Además, la artista ya ha comenzado a calentar motores con el reciente lanzamiento de su sencillo Outside el pasado viernes 19 de junio, ofreciendo un adelanto de lo que sus fans pueden esperar.

Cardi B había explicado en mayo que la demora se debía en parte a la espera de los versos de los artistas invitados, sugiriendo que Am I the Drama? contará con diversas colaboraciones que sin duda generarán gran expectación.