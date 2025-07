‎Cardi B deslumbra en París con un look de Schiaparelli y un inesperado acompañante

‎El vestido, de corte columna y confeccionado en terciopelo negro, destacaba por su escote estructurado en forma de pétalos y largas franjas de perlas que caían hasta las rodillas. Para complementar el atuendo, Cardi lució guantes largos de ópera, joyería de perlas en forma de lágrima y un peinado bob ultra liso con raya lateral pronunciada.

‎Sin embargo, el verdadero protagonista del look fue un cuervo real, con el que Cardi desfiló tranquilamente ante los fotógrafos. La artista lo llamó su mejor amigo y pidió silencio a la prensa para no alterarlo.

Embed - Cardi B Holds Live Crow At Paris Couture Fashion Week

‎Este gesto no fue una simple excentricidad, sino parte de una narrativa visual que ha acompañado los adelantos de su próximo álbum, Am I the Drama?, en cuyas campañas ya se han visto imágenes con cuervos.

‎“El ave no está aquí por casualidad”, señalaron fuentes cercanas a la cantante. Además de ser un símbolo visual fuerte, el cuervo representa la fusión entre la teatralidad del espectáculo y la provocación artística, sello distintivo tanto de Cardi B como de la casa Schiaparelli.

‎Alta costura en París

‎Este desfile abrió oficialmente la temporada de alta costura en París, y la aparición de Cardi B subrayó la creciente presencia de la cultura pop dentro del mundo de la moda de lujo.

‎Schiaparelli, firma célebre por su estilo vanguardista y surrealista, rindió homenaje a su legado con una colección en blanco y negro, volúmenes esculturales y guiños al arte como parte de su propuesta visual.

‎La presencia de Cardi B no pasó desapercibida ni en la pasarela ni en redes sociales, donde su look fue ampliamente comentado y aplaudido. Más allá del espectáculo, la artista demostró que la moda también puede ser un escenario de expresión creativa y simbólica.

