Cardi B rechaza que le digan mexicana y defiende sus raíces dominicanas

"Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana", dijo la intérprete de WAP.

Cardi B aseveró que a cualquier persona le molesta que confundan su nacionalidad y puso ejemplos para que sus seguidores comprendieran su sentir. "Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán".

Aunque Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila de la cantante, nació en Nueva York, su padre es de República Dominicana y su madre de Trinidad y Tobago.

El reclamo de Cardi B

Durante su reclamo, la artista ganadora al Grammy por mejor álbum de rap en 2019 reiteró que si bien los mexicanos y dominicanos comparten el mismo idioma y son parte del mismo continente, hay grandes diferencias culturales y no pueden ser comparados.

"No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana. Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida", agregó.

Igualmente, Cardi B añadió que muchas personas no solo hacen referencia a ella como mexicana sino que también se han atrevido a ser mucho más ofensivos como 'sucia mexicana', algo que también rechazó.

"La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana", concluyó.