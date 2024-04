Adamari López confiesa que se sintió fracasada tras su divorcio de Luis Fonsi

"Yo creo que me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida. Por eso a lo mejor en su momento me costó mucho salir adelante de ese proceso y me veía así como una mujer fracasada que no había podido lograr esa familia que había añorado", comentó.

"Yo siento, quizás por mi edad también, que en su momento lo vi como un fracaso, lo vi como una pérdida, como algo que no me esperaba".

Estigmas sociales

A casi 15 años de su separación, ahora López ve aquella experiencia de forma distinta y celebra cómo ante un momento en el que estuvo vulnerable pudo demostrarse que tenía fuerza para continuar su vida.

"Me veo desde el lente de una mujer que ha sabido luchar por las cosas que quiere, que ha sabido salir adelante, que no dependo de ningún hombre que esté a mi alrededor para poder ser fuerte y estar feliz", explicó.

Asimismo, destacó que las mujeres continúan enfrentándose a los estigmas sociales, pero ahora tiene libertad de tomar sus propias decisiones y hacer caso omiso a lo que otros dicen.

"Hoy día la mujer también se casa con la libertad a lo mejor de decir 'si no funciona, me divorcio y ya está', no tienen ese estigma que nosotras traíamos cuando éramos más jóvenes", sentenció.

Relación con Luis Fonsi

En una entrevista que concedió a Yordi Rosado, Adamari abordó la ruptura con el cantante boricua.

"Él estuvo siempre preocupado en todo ese proceso (del cáncer). Si no hubiese sido por él yo creo que me hubiese encontrado muy avanzada la enfermedad y a lo mejor no hubiese sido el mismo desenlace", inició.

López agregó que hoy entiende que Luis Fonsi llegó a su vida para ser parte de un momento específico y cumplir un propósito. "Fonsi llegó a mi vida quizás para –tuve una relación muy bonita– cumplir un propósito que no lo entendí hasta tiempo después".

No obstante, señala que si bien fue su mayor apoyo durante la enfermedad; también se convirtió en la razón de una de los momentos más difíciles que ha tenido que superar: "Esa misma persona que me ayudó a curarme y que estuvo conmigo, también, para mí, causó uno de los dolores más grandes que he tenido".