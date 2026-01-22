jueves 22  de  enero 2026
Carín León pospone conciertos tras diagnóstico de dengue

Los seguidores de Carín deberán esperar al 5 y 6 de febrero, fecha en la que brindará los recitales cancelados en la Feria de León

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024. 

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Una picada ha obligado a Carín León a cancelar los conciertos programados para la Feria de León en Guanajuato, México. El intérprete fue diagnosticado con dengue, razón por la que deberá guardar reposo y posponer las dos presentaciones.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el equipo del cantante pidió comprensión ante la situación.

"Desafortunadamente, por motivos de salud, las presentaciones de Carín León programadas en el Palenque de la Feria de León para los días 22 y 23 de enero serán pospuestas. El artista fue diagnosticado con dengue y se encuentra siguiendo las indicaciones médicas para su pronta recuperación".

"Agradecemos la comprensión del público; esta decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista, así como la calidad del show".

Reprogramación

Ahora, los seguidores de Carín deberán esperar al 5 y 6 de febrero, fecha en la que brindará los recitales cancelados. Los boletos adquiridos serán válidos según las fechas marcadas.

Este año, León era el invitado estelar en el Palenque de la Feria de León. El evento es el más grande de México, dura 27 días, y congrega alrededor de una 7.500 personas.

La feria inició el 9 de enero y cuenta con un cártel de artistas destacados, entre los que destaca la banda de rock Foo Fighters, la cual se presentó el 10 de enero.

