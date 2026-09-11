El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva denuncia contra él por agresión sexual y trabajo forzado, anunció la oenegé que las representa, Women's Link Worldwide.

Ambas habían depositado, en enero, una primera denuncia contra el artista, pero la justicia española la archivó al considerarse incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021. Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de falsas y negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a alguna mujer.

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Michelle Salas habla sobre la salud de Luis Miguel

En los últimos años, Michelle Salas y Luis Miguel han demostrado que los conflictos del pasado quedaron atrás y el vínculo que los une se fortalece con el tiempo. Y recientemente, la modelo y creadora de contenido habló sobre cómo se encuentra la salud de su padre, quien meses atrás se sometió a un procedimiento quirúrgico.

Fue en Monterrey, Nuevo León, México, donde Salas fue abordada por periodistas que le preguntaron por la salud del intérprete a lo que ella respondió que todo se encontraba muy bien.

En junio trascendió que Luis Miguel estaba hospitalizado tras someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Mount Sinai de Nueva York, un centro de salud especializado en cardiología. Según reportó entonces la revista Semana, el Sol de México fue operado y se mantenía en observación.

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Ricky Martin podría reencontrarse con Menudo

El cantante puertorriqueño Ricky Martin no está anunciado en la vuelta a los escenarios de la mítica banda Menudo con motivo de su 50 aniversario, pero no descarta del todo su presencia en la gira de la que fue para él su mejor escuela.

Martin se encuentra en el Festival de Venecia por la presentación de la película Hombre al agua', del cineasta, actor y productor mexicano Gael García Bernal, que se presenta en esta 83 edición de la Mostra en la sección Spotlight, fuera de competición.

El boricua actúa en la cinta de García Bernal y también funge como productor ejecutivo del proyecto cinematográfico.

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Princesa Leonor inicia estudios universitarios en la Carlos III de Madrid

La princesa Leonor llegó con muchas ganas al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) donde en los próximos cuatro años cursará Ciencias Políticas, siguiendo así con su formación para convertirse algún día en reina de España.

Como una más de los alrededor de 3.000 alumnos que inician el curso universitario en este centro público, la Princesa de Asturias llegó poco antes de las 9.00 horas vestida con vaqueros, camisa blanca, zapatillas deportivas y un enorme bolso negro.

A la entrada la esperaban numerosos alumnos que, como ella iniciaron este lunes las clases, así con personal del centro y otros curiosos que se han acercado hasta la universidad para ser testigos de la ocasión y que comentaban emocionados el momento, tomando fotos y grabando vídeos.

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Príncipe Harry y Meghan Markle sorprendidos por declaraciones de Carlos III

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle, junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibeth, a Reino Unido sigue sin pasar desapercibido.

Luego de que el rey Carlos III emitiera un comunicado en el que aclaraba que los duques de Sussex actualmente no son miembros activos de la familia real, razón por la que no se les debe dar la distinción de llamarlos 'su alteza real'; ahora trasciende que la carta tomó por sorpresa a Harry y Meghan.

Según un portavoz de la pareja, los duques no estaban al tanto de que se enviaría dicha carta a los medios de comunicación, y que ellos fueron notificados de la misma apenas una hora antes de su distribución. People señala que el príncipe Harry y su esposa quisieron comunicarse con el rey para consultarle por algunos puntos de la carta, pero no fue posible.

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