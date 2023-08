Carlitos Pérez-Ruíz reacciona a críticas contra Luis Fonsi

MIAMI.- Luego de que el cantante Luis Fonsi aclarara que su reciente sencillo Pasa la página. Panamá no es una canción que va dirigida a su exesposa Adamari López , Carlitos Pérez -Ruíz, íntimo amigo de la actriz y presentadora y cercano al cantante, abordó la polémica.

"Todos tenemos derecho a desahogarnos, a trabajar las cosas como las sentimos. He estado pendiente, yo trabajo para Adamari actualmente y mi responsabilidad es verla bien, tengo una relación bonita con Fonsi y su familia, me gané su cariño y respeto, igualmente ellos conmigo", inició Pérez-Ruiz en su mensaje.

Específicamente sobre la canción, Carlitos señaló que no siempre debe vincularse una manifestación artística con algún momento de la vida personal. "La creatividad y lo que uno pueda hacer por trabajo no necesariamente tiene que ir atada con lo que quiera uno como persona o con lo que uno pueda sentir en lo personal", manifestó

El influencer destacó que, específicamente en el caso de Adamari y Luis, ambos cerraron su capítulo hace tiempo, y hay que ver la canción como un tema en el que el cantautor puede estar drenando otros sentimientos que van más allá de una relación amorosa.

"En los trabajos a veces hay que hacer cosas que el trabajo te requiere, y que, en lo personal, quizá puedes estar en desacuerdo, con lo que un jefe o la industria o los proyectos requieran, no por eso significa que eres mejor o peor ser humano, hay que verlo como un proyecto más, como una canción más... La página se pasó hace mucho tiempo y en este caso en particular", manifestó.

Por último, señaló que no siempre se deben buscar discordias donde no las hay. "Simplemente veámoslo como una oportunidad de él de decirle al mundo cómo se siente desde ese punto de vista creativo, uno tiene que aceptar las cosas como vienen y no hurgar hasta el detalle más pequeño".

FUENTE: REDACCIÓN