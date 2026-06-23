Carlos III anuncia que publicará por primera vez declaración de impuestos

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.

LONDRES.- El rey Carlos III revelará su declaración de impuestos personal en un intento por mejorar la transparencia, según confirmó el Palacio de Buckingham el domingo, en un contexto de creciente escrutinio público sobre las finanzas de la realeza en Gran Bretaña.

Los monarcas británicos están legalmente exentos del pago de ciertos impuestos, aunque durante décadas han pagado algunos voluntariamente.

Tampoco tienen la obligación de revelar sus declaraciones de impuestos privadas, pero los recientes escándalos que rodean al desacreditado expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor han puesto las finanzas de la familia real en el punto de mira.

Carlos comenzó a publicar su información fiscal personal cuando era heredero al trono, pero se convertirá en el primer monarca en hacerlo.

"La decisión de hacerlo como Soberano se ha tomado por deseo expreso del propio Rey", declaró un portavoz del palacio en un comunicado difundido el sábado por la noche a un número limitado de medios británicos.

Añadió que la medida forma parte de las adaptaciones implementadas desde que Carlos ascendió al trono en 2022.

"Nuestro objetivo es explicar todos los aspectos de las finanzas reales de una manera que mejore la claridad y la accesibilidad, situándolos en su contexto histórico y constitucional.

"En resumen: seguimos modernizándonos y evolucionando."

La información fiscal de Carlos se compartirá el jueves como parte de la publicación de las cuentas financieras anuales de la realeza, según informó la BBC.

Ingresos variados

El grupo antimonárquico Republic solicitó que autoridades independientes auditen y divulguen los impuestos e ingresos de la realeza, afirmando que la decisión de Carlos de declarar voluntariamente sus ingresos "deja muchas preguntas sin respuesta".

"No se puede permitir que la familia real declare sus impuestos por su cuenta", declaró su director, Graham Smith, en un comunicado el domingo. "Intentarán presentar esto como que Carlos es un gran contribuyente, pero la pregunta es: ¿por qué sus ingresos son tan altos?".

El jefe de la familia real recibe dinero de diversas fuentes, incluyendo la Subvención Soberana, financiada con fondos públicos, así como ingresos privados del ducado. Decenas de millones de libras más.

La subvención —un pago anual del gobierno para cubrir los gastos de las funciones oficiales de los miembros de la realeza— aumentó notablemente en 2025-2026, hasta alcanzar los 132,1 millones de libras (175 millones de dólares), en comparación con los 86,3 millones del ejercicio anterior.

Mientras tanto, Carlos recibió 26,8 millones de libras en ingresos privados del Ducado de Lancaster en 2024-2025.

Los beneficios del histórico ducado —una amplia y diversificada cartera de tierras, propiedades e inversiones gestionada como una empresa moderna— financian gastos personales y algunas funciones oficiales.

Es la principal fuente de ingresos privados del jefe de la monarquía, y el heredero —actualmente el hijo mayor de Carlos, Guillermo, Príncipe de Gales— se beneficia de un acuerdo similar con su Ducado de Cornualles.

Corrección de imagen

Según la legislación británica, los monarcas no tienen que pagar impuestos sobre la renta, las ganancias de capital ni las herencias.

Sin embargo, desde 1993 sí los pagan. Carlos pagó voluntariamente los dos primeros impuestos tras la presión pública y el escrutinio de las finanzas reales, incluyendo preguntas sobre quién pagaría las reparaciones tras el incendio en el Castillo de Windsor.

Al igual que su padre, Guillermo paga voluntariamente impuestos sobre la renta y las ganancias de capital de los beneficios de su ducado.

Las próximas declaraciones fiscales esclarecerán otros ingresos personales de Carlos.

El rey es propietario de las fincas de Balmoral y Sandringham, heredadas de su madre, la difunta reina Isabel II. Estas fincas estaban exentas del impuesto de sucesiones en virtud de un antiguo acuerdo gubernamental.

Otras fuentes de ingresos privados podrían incluir dinero procedente de inversiones o beneficios comerciales.

La familia real ha intentado mejorar su imagen tras las perjudiciales revelaciones sobre Andrés, hermano menor de Carlos, y sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

También se ha revelado que el expríncipe, caído en desgracia, obtuvo ingresos privados subarrendando casas rurales mientras pagaba un alquiler simbólico por una mansión durante más de dos décadas.

El Comité de Cuentas Públicas, organismo de control del Parlamento británico, ha iniciado una investigación. Tras las revelaciones, se ha iniciado una investigación sobre los acuerdos de vivienda proporcionados a la realeza.

FUENTE: AFP