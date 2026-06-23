martes 23  de  junio 2026
CINE

Romeo, hijo de David Beckham, debuta como actor

Beckham protagoniza la película Forty Love junto a Paul Kircher, Guillaume Canetny Benjamin Voisin, con una aparición especial de la francesa Catherine Deneuve

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025.&nbsp;

El exfutbolista del Manchester United y de la selección inglesa de fútbol David Beckham y la diseñadora de moda inglesa Victoria Beckham posan junto a sus hijos Harper Beckham, Romeo Beckham y Cruz Beckham a su llegada para asistir al estreno mundial de la serie documental de tres partes Victoria Beckham en The Curzon Mayfair en Londres el 8 de octubre de 2025. 

AFP/Adrian Dennis

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Romeo, hijo de David y Victoria Beckham, ha debutado como actor en la película Forty Love, dirigida por el reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, informa Variety.

La productora Studiocanal ha presentado un primer trailer de la participación de Romeo Beckham en esta película romántica que tiene como contexto el mundo del tenis.

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Beckham protagoniza el largometraje junto a Paul Kircher (El reino animal, Animal Kingdom), Guillaume Canet (Hundirse o nadar, Sink or Swin) y Benjamin Voisin (El extraño, The Stranger), con una aparición especial de la francesa Catherine Deneuve. La banda sonora es de 070 Shake y Johan Lenox.

Película

La historia gira en torno a Sacha Gallo, una superestrella del tenis que entrena con su padre para ganar un gran trofeo en París.

Pero la llegada de un nuevo y carismático rival, interpretado por Beckham, pone en tela de juicio todo lo que Sacha creía saber sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor", reza la sinopsis divulgada por Variety. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha".

Romeo, hijo de la leyenda del fútbol David Beckham y la diseñadora y excantante Victoria Beckham, ha trabajado como modelo durante varios años para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Carlotti escribió el guion del film junto a Gaëlle Macé, entre cuyos trabajos destaca Una vida privada (A Private Life) de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.

FUENTE: EFE

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