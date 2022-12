Carlos III invita a Harry y Meghan a su coronación

Aunque las invitaciones no han sido enviadas, se presume que Harry y Meghan viajarán a Reino Unido para estar presentes en el evento, lo que para muchos es una oportunidad de que las relaciones en la familia tengan un nuevo comienzo.

Sin embargo, los duques tampoco se han pronunciado al respecto.

No obstante, el Daily Mail, The Telegraph y The Times aseguran que la coronación abre la posibilidad de que definitivamente Carlos III les quite a Harry y a Meghan Markle sus títulos de duque y duquesa de Sussex.

Hasta ahora el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado formalmente sobre la percepción que se tiene del documental. Por los momentos, los miembros de la familia real se encuentran concentrados en las celebraciones decembrinas, las cuales se realizarán en Sandringham.El rey Carlos y la reina consorte Camilla preparan una velada como las que se organizaban en la finca previo a la pandemia de Covid-19.

Sandringham, casa campestre en la que Isabel disfrutaba pasar las festividades decembrinas y a la que llegaba tomando el tren en Londres hasta Norfolk. En aquella finca, Isabel permanecía hasta principios de febrero, fecha del aniversario de la muerte de su padre y su ascensión al trono; sin embargo, con la llegada de la pandemia, la difunta reina tuvo que pasar las fiestas en Windsor.

Esta se traduce en la primera navidad sin la reina Isabel II y la segunda sin el duque de Edimburgo.

