Carlos Malatesta: "El cáncer me enseñó que yo no sabía vivir"

“Tenía muchos malos hábitos ya que estaba 100% entregado a hacer crecer mi empresa y mis proyectos, y tuve una recaída, pero esta vez no fue igual. Tenía tres tumores en la zona abdominal y el sistema linfático, por lo que se trataba de un cáncer en etapa III, y -según mi oncólogo- solo tenía un 30% de posibilidades de sobrevivir”, compartió el empresario, quien reconoce que ese momento comenzó a cuestionarse todo lo que hacía y hasta sus creencias.

“Comprendí que yo no sabía vivir. Y con humildad y vulnerabilidad, fui a conocer y a descubrir qué hacían las personas que tenían la vida que yo quería tener. Empezando por personas que habían sanado y sobrevivido al cáncer”, dijo el mentor que a través de su libro 'Feliz’ nos deja claro que cualquier persona que lo desee, puede desarrollar su máximo potencial, tal como lo hizo él.

“Cuando descubrí lo que hacían y cómo lo hacían, comencé a integrar esos hábitos de vida en mi propia vida. Y tuve una transformación enorme e increíble, que me permitió no solo sanar del cáncer, sino a sentirme mucho más feliz y pleno”, dijo Carlos Malatesta, quien destacó que a pesar de que fue un proceso disruptivo y muy difícil, también fue renovador.

Embed - Carlos Malatesta Sobreviviente de Cáncer on Instagram: "Cuando quieres sanar del cáncer, tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario por lograrlo, y eso incluye dejar el azúcar refinado. Como me siguen personas de diferentes países es importante aclarar a qué me refiero con azúcar refinado: Azúcar blanca, de mesa. La bolsa que compras en el supermercado para echarle al café, a una torta, etc. Azúcar morena o panela. Lo siento mucho, pero esto es lo mismo que comer azúcar blanca, solo que con otro color y nombre. Productos que tengan añadido este ingrediente. LA FRUTA SÍ SE PUEDE CONSUMIR Las cantidades exactas para ti, ya te las dirá tu nutricionista o médico especializado en tu plan personalizado. Aunque este post solo habla de azúcar, añado que así como se va este ingrediente de tu cocina se deben ur los ultraprocesados. Y entonces si no hay azúcar, ¿qué usamos como sustituto? Fruto del monje, dátiles, sirope de agave, miel de abejas pura, “azúcar” de coco, son algunas opciones. Mi equipo de @vida_anticancer escribió un artículo con evidencia científica al respecto con todos los detalles. Escribe la palabra BLOG y te lo mando por mensaje directo #carlosmalatesta #habitosanticancer #seminarioonline #anticancer #alimentacionanticancer #cancerfree #oncologia #medicinaintegrativa"