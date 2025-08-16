sábado 16  de  agosto 2025
Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsa de "La tierra del olvido"

El lanzamiento forma parte de la celebración por los 30 años del álbum de Carlos Vives que transformó para siempre la música colombiana

Carlos Vives y el Grupo Niche unen sus voces en nueva versión de La tierra del olvido.

Cortesía/ Nevarez Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una unión magistral, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche presentan una nueva versión de La tierra del olvido, himno que cambió el rumbo del vallenato moderno y del sonido caribeño, y que ahora se expande con la potencia y elegancia de la salsa del Pacífico colombiano. Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum “La tierra del olvido – 30 Años (Remastered & Expanded)”, una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.

Dos íconos, dos sonidos, una misma tierra. Por primera vez, Carlos Vives y Grupo Niche, símbolos indiscutibles de identidad y ritmo, se unen en una interpretación cargada de emoción, sabor y memoria. Esta nueva versión fue presentada en primicia durante la serenata a Santa Marta por sus 500 años, donde ambos artistas interpretaron la canción en vivo frente a más de cien mil personas con el mar Caribe como testigo.

"La tierra del olvido nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural", comentó Carlos Vives.

Desde Cali, las voces del Grupo Niche, bajo la dirección musical de José Aguirre, aportan una visión fresca pero profundamente arraigada en la tradición salsera.

“Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos, es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo… Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”, comentó Aguirre.

Esta colaboración no solo representa un hito para ambos artistas, sino también para la historia musical de Colombia. En una época donde las fusiones son moneda corriente, esta versión de La tierra del olvido trasciende lo comercial: es un acto simbólico de unión entre dos géneros que han conquistado el mundo, el vallenato renovado de Vives y la salsa.

Durante la grabación de la canción, en los estudios de GML Studios, La torre de lata, se aprovechó para captar las imágenes que acompañarán la canción en YouTube, en ellas, se ve la camaradería y la alegría que entre todos formaron para hacer realidad el encuentro.

El lanzamiento forma parte de una serie de conmemoraciones que incluyen nueva música, versiones especiales, conciertos y contenido inédito, celebrando los 30 años del álbum que transformó para siempre la música colombiana.

