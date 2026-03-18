miércoles 18  de  marzo 2026
CINE

Tom Holland regresa como Spider-Man en primer tráiler de "Brand New Day"

La cinta marca la primera vez de Holland en la gran pantalla como el icónico superhéroe desde el éxito de taquilla de 2021, Spider-Man: No Way Home

El actor Tom Holland.&nbsp;

El actor Tom Holland. 

Captura de pantalla/Youtube/Marvel Entertainment
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tom Holland vuelve a lucir el icónico traje rojo y azul de Spider-Man en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, de Sony y Marvel. La cuarta película en solitario de uno de los más famosos superhéroes del MCU llegará a los cines el 31 de julio.

Brand New Day marca la primera vez que Holland regresa a la gran pantalla balanceándose como el trepamuros de Marvel desde el éxito de taquilla de 2021, Spider-Man: No Way Home.

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En ese momento, la película recaudó más de 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial y, además, introdujo en el MCU las versiones de Spider-Man de Sony interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ahora, Brand New Day sacude el universo de este personaje y le otorga un flamante traje nuevo para la cuarta película en solitario de Holland.

Película anterior

Al final de No Way Home, Peter Parker realiza un enorme sacrificio para salvar a la ciudad de Nueva York y al multiverso de ser desgarrados, una situación provocada inadvertidamente por el hechizo del Doctor Strange que trajo al MCU, desde otras dimensiones, a villanos de Spider-Man como el Duende Verde y el Doctor Octopus.

Para disipar la magia que amenazaba con destruir el universo, Peter accede a hacer que todos en el mundo olviden su verdadera identidad. Esto significa que su novia MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y todos los demás olvidan que Peter es Spider-Man. Solo y de luto por la muerte de su tía May (Marisa Tomei), Peter se enfunda en un nuevo traje rojo y azul —fiel a los cómics— y sale una vez más a salvar el día.

En Brand New Day aparecen varios rostros nuevos, así como otros que regresan del universo Marvel. Además de Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal como The Punisher, regresa el Escorpión de Michael Mando, visto anteriormente en Spider-Man: Homecoming. Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colón-Zayas (The Bear) y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone, también se incorporan al elenco.

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