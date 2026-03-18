Tom Holland regresa como Spider-Man en primer tráiler de "Brand New Day"

MIAMI.- Tom Holland vuelve a lucir el icónico traje rojo y azul de Spider-Man en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, de Sony y Marvel . La cuarta película en solitario de uno de los más famosos superhéroes del MCU llegará a los cines el 31 de julio.

Brand New Day marca la primera vez que Holland regresa a la gran pantalla balanceándose como el trepamuros de Marvel desde el éxito de taquilla de 2021, Spider-Man: No Way Home.

En ese momento, la película recaudó más de 1.900 millones de dólares en la taquilla mundial y, además, introdujo en el MCU las versiones de Spider-Man de Sony interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ahora, Brand New Day sacude el universo de este personaje y le otorga un flamante traje nuevo para la cuarta película en solitario de Holland.

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Al final de No Way Home, Peter Parker realiza un enorme sacrificio para salvar a la ciudad de Nueva York y al multiverso de ser desgarrados, una situación provocada inadvertidamente por el hechizo del Doctor Strange que trajo al MCU, desde otras dimensiones, a villanos de Spider-Man como el Duende Verde y el Doctor Octopus.

Para disipar la magia que amenazaba con destruir el universo, Peter accede a hacer que todos en el mundo olviden su verdadera identidad. Esto significa que su novia MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y todos los demás olvidan que Peter es Spider-Man. Solo y de luto por la muerte de su tía May (Marisa Tomei), Peter se enfunda en un nuevo traje rojo y azul —fiel a los cómics— y sale una vez más a salvar el día.

En Brand New Day aparecen varios rostros nuevos, así como otros que regresan del universo Marvel. Además de Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal como The Punisher, regresa el Escorpión de Michael Mando, visto anteriormente en Spider-Man: Homecoming. Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance), Liza Colón-Zayas (The Bear) y Marvin Jones II, quien interpreta al gánster Tombstone, también se incorporan al elenco.