Carly Rae Jepsen anuncia que será madre por primera vez con una publicación de Instagram

MIAMI.- La cantante canadiense Carly Rae Jepsen anunció que será madre por primera vez junto a su esposo Cole M.G.N. (cuyo nombre real es Cole Marsden Greif-Neill). Jepsen compartió la noticia de su embarazo en Instagram, con un carrusel de fotos en blanco y negro, sentada junto a su esposo, luciendo su pancita.

"Oh. Hola, bebé", escribió la cantante en la descripción de la publicación.

AYUDA Una madre cubana clama por la vida de su hija: "Por favor, que nos aprueben la visa humanitaria, ella necesita curarse"

En los comentarios, su esposo le expresó su amor a Jepsen y al bebé que viene en camino, dejando tres emoticones con corazones en los ojos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen)

La también compositora se comprometió con el productor musical en 2024. El anuncio también llegó a través de Instagram, con un carrusel de fotos de la pareja abrazándose y disfrutando de la naturaleza juntos.

Una fotografía en específico mostraba en primer plano el anillo de compromiso, que luce una gema oscura y una banda de oro.

Este pasado 4 de octubre, contrajeron matrimonio en el Hotel Chelsea de Nueva York. La íntima ceremonia tuvo lugar en el famoso Salón Bard del hotel, ante 100 invitados, según Vogue, que tuvo la cobertura exclusiva del evento.

“La energía era pura alegría y ligereza. Entre el azul celeste brillante del fondo, las flores silvestres que nos rodeaban y la iluminación íntima, caminar hacia el altar se sintió como un sueño hecho realidad”, le contó a la revista la intérprete de Call Me Maybe.

También destacó haberse sorprendido al comprobar que su boda fue aún más mágica de lo que ella y Cole habían imaginado.