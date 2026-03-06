Demi Lovato se sincera sobre cómo le afectó crecer junto a Selena Gómez y Miley Cyrus

En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2018, la cantante y compositora Demi Lovato asiste a los Billboard Music Awards 2018 en el MGM Grand Resort International en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Demi Lovato conoce muy bien lo implacable que puede ser la industria del entretenimiento infantil. En una reciente charla en el podcast Baby, This Is Keke Palmer, la artista profundizó en los altos y bajos de su etapa en Disney Channel.

Durante la conversación, Lovato analizó cómo fue crecer bajo los reflectores junto a figuras icónicas como Selena Gómez y Miley Cyrus , en un entorno que constantemente intentaba fomentar la rivalidad entre ellas.

Amistad

Para Lovato, la entrada al gigante del entretenimiento en 2007 no fue un salto al vacío gracias a un vínculo previo. La intérprete recordó que su relación con Selena Gómez se forjó mucho antes de las varitas mágicas y las series de comedia, concretamente en el set de Barney & Friends.

Esta conexión previa fue su tabla de salvación emocional al iniciar su carrera en la cadena.

"En realidad estuvimos juntas en Barney & Friends, así que sentí una especie de seguridad cuando entré a Disney Channel porque ya tenía una amistad construida allí. Siempre estaré agradecida por la amistad que tengo y continúo teniendo", explicó.

Lovato también admitió ante Keke Palmer que lidiar con las comparaciones constantes con Miley Cyrus, entonces en la cima con Hannah Montana, y la propia Gómez fue una prueba de fuego para su autoestima adolescente.

"Naturalmente tienes inseguridades a una edad temprana, así que empiezas a compararte con otras personas. Pero algo que mi mamá me inculcó fue: 'Hay espacio para todos. No es una competencia'. Eso fue lo que realmente mantuve presente. Eso fue lo que me ayudó a superar esa etapa. Yo siempre estaba apoyando a todos", añadió.

Crecer frente a la cámara

Al mirar atrás, Lovato reconoce que su paso por Disney Channel es un mosaico de experiencias agridulces.

Aunque la plataforma fue el trampolín que lanzó su carrera global, también fue el escenario de sus batallas más personales y dolorosas contra los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas de salud mental.

"Hay muchísimas emociones que vienen a mi mente cuando pienso en ese periodo de mi vida. Fueron los años que lo comenzaron todo para mí, y tengo recuerdos muy bonitos. Algunos no tan bonitos por las dificultades que atravesé mientras grababa esos programas. Haber luchado con un trastorno alimenticio mientras estaba frente a la cámara fue realmente difícil. Batallé mucho con mi salud mental, pero al final, tengo recuerdos muy entrañables", destacó.