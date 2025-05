Cassie Ventura relata en juicio contra Sean "Diddy" Combs los abusos que sufrió

En el segundo día del juicio contra el intérprete de I'll Be Missing You, Ventura subió al estrado y confirmó que la relación inició en 2006, cuando ella tenía 19 años y Puff Daddy le ofreció un contrato con su sello Bad Boy Records.

Aunque en principio se trató de una dinámica profesional, cuando celebrara su cumpleaños 21 en Las Vegas, Combs la besó. Y así fue como poco a poco el nexo escaló el affaire.

Freak offs

La cantante expuso que fue durante el primer año de su romance, cuando ella ya había cumplido los 22 años, que el rapero la invitó a participar en los llamados freak offs. "Durante el primer año de nuestra relación, él propuso esta idea, este encuentro sexual que llamó voyeurismo, donde él me vería tener relaciones con un tercero, específicamente con otro hombre".

Cuando le preguntaron por qué accedió a ser parte de los encuentros, explicó que no creía que tuviera elección, pues el magnate controlaba muchos aspectos de su vida.

"Buena pregunta. Quería hacerlo feliz", comentó. "No sabía qué podía significar un 'no' ni en qué podía convertirse un 'no'".

Ventura señaló que los encuentros podían prolongarse por días, y para soportarlo Combs le daba éxtasis o cocaína.

"Para mí, era disociativo y entumecedor. No podía imaginarme haciendo nada de eso sin tener algún tipo de adormecedor", expuso.

La intérprete aseveró que lo único que disfrutaba de los freak off era pasar tiempo con él, pues era el único momento en que podían estar juntos.

"Me sentía asquerosa. Estaba humillada. No tenía las palabras para expresar en ese momento lo horrible que realmente me sentía, y no podía hablar con nadie al respecto”, añadió Ventura.

Manifestó que intentó decirle que no quería ser parte de los encuentros, pero temía por la reacción que él pudiera tener. "No quería molestarlo o hacer que se enojara conmigo por siquiera mencionarlo. Pero lo abordaba con cautela cuando lo mencionaba. A veces le enviaba correos electrónicos al respecto. No quería que sucediera nada malo".

Cassie Ventura insistió en que los freak off se convirtieron en un trabajo con jornadas de 36, 48 o 72 horas. El más largo duró cuatro días con algunos intervalos de descanso.

Aceite de bebé

Ventura explicó que los aceites de bebé que se hallaron en las propiedades del magnate se utilizaban en la práctica sexual. Combs quería que los participantes estuvieran brillantes, por lo que podían gastar hasta 10 botellas grandes por cada freak off.

La artista de 38 años también recordó que en una oportunidad Combs la obligó a sumergirse en una piscina de niños que fue llenada con los aceites.

"Si eso era algo que Sean quería que sucediera, eso era lo que iba a suceder. No había otra manera de evitarlo".

Agresión en 2016

Cassie Ventura también relató las múltiples agresiones que sufrió por parte de Sean "Diddy" Combs; específicamente de la que se suscitó en las instalaciones de un hotel en Los Ángeles en 2016.

Explicó que la violencia que las cámaras de seguridad captaron y que llegaron a internet en 2024, luego de que CNN filtrara el audiovisual, sucedió antes de la premiere de una película que tenía. Combs insistió en organizar un freak off con un escort masculino, pero ella se negó.

"Se volvió violento y decidí irme. Sean me siguió al pasillo cerca de los ascensores, me agarró, me lanzó al suelo, me pateó, intentó arrastrarme de vuelta a la habitación, tomó mis cosas".

El video fue reproducido al menos cinco veces en los dos primero días de juicio para el jurado, reseñó CNN.

“No estoy segura de qué pasó, pero Sean me golpeó y tenía un ojo morado, y en ese momento, todo lo que podía pensar era en salir de ahí de forma segura. Tenía mi premiere, no quería arruinarla, así que me fui".

Detalló que el trabajador sexual se encontraba en una suit separada a la de ella cuando Diddy la agredió. Agregó que previo a ese momento, el rapero ya la había golpeado de la misma manera. "Demasiadas (veces) para contar".

"En ese momento, cubrí mi cara y solo me quedé allí. No quería que él hiciera más daño del que ya había hecho".

Ventura estuvo en el estrado alrededor de cuatro horas y media. Culminó su declaración a las 5:00 p.m., hora de Miami.

Se espera que vuelva a declarar.