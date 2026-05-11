Catherine Deneuve rinde homenaje a Marilyn Monroe en libro de fotografías

La actriz francesa Catherine Deneuve llega para la ceremonia de apertura y la proyección de la película Jeanne du Barry durante la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 16 de mayo de 2023.

PARÍS.- La estrella francesa del cine Catherine Deneuve revela en un libro de fotos su profunda admiración por Marilyn Monroe más allá del mito glamuroso que rodea a la estrella estadounidense nacida hace 100 años. En Marilyn chérie, Deneuve explica por qué adora a Marilyn, "la imagen más hermosa que jamás se haya visto en una pantalla".

"En cuanto aparece (...) hay algo que parece brotar de ella. Es un todo: la calidad de la piel, la mirada, su voz", dice la actriz en este libro donde comenta un centenar de fotos de Marilyn curadas por el coleccionista Sébastien Cauchon.

Catherine Deneuve nunca conoció a Marilyn Monroe, nacida el 1 de junio de 1926, pero ha visto todas sus películas, entre ellas Los caballeros prefieren a las rubias, La tentación vive arriba o Una Eva y dos Adanes, su favorita.

"Yo nunca habría podido vivir lo que ella vivió. No me persiguieron como a ella", declara Deneuve al referirse a los paparazzi.

Centenario

Fallecida el 4 de agosto de 1962 con 36 años, "era muy consciente de su imagen y del uso que se podía hacer de ella (...) En realidad era muy moderna", según narra la protagonista de Bella de día, de Luis Buñuel.

El centenario del nacimiento de Monroe también se celebra con una retrospectiva en París hasta el 26 de julio, que deja entrever otra faceta del mito forjado por los estudios de Hollywood.

FUENTE: AFP