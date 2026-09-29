martes 29  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Tribunal concede a hija de Angelina Jolie y Brad quitarse el apellido Pitt

Además de Zahara, lo han conseguido también Maddox y Shiloh, primera hija biológica, mientras que la melliza Vivienne está a la espera de la audiencia judicial

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

AFP / Etienne Laurent

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Zahara, hija de los actores estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha quitado legalmente el apellido paterno, y se convierte con ello en la tercera de sus seis hijos en conseguir esa medida de forma oficial, informa la revista People.

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Angelina Jolie, de 51 años, y Brad Pitt, de 62, tienen seis hijos: Maddox, de 25, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, y los mellizos Vivienne y Knox, de 18. La pareja se separó en 2016, tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, y finalizó su divorcio en diciembre de 2024.

Cuatro de sus seis hijos han solicitado legalmente la retirada del apellido paterno. Además de Zahara, lo han conseguido también Maddox y Shiloh, que fue su primera hija biológica, mientras que Vivienne está a la espera de la audiencia judicial.

Distanciamiento

Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre en 2024, una fuente cercana a Pitt declaró a People que el actor conocía el cambio y estaba "disgustado". "Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recuerdos de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los echa de menos", señaló esa fuente.

A principios de este mes, People añadió que en estos momentos "hay muy poca comunicación" entre Pitt y sus hijos, y calificó la situación de "tragedia".

"Es el resultado de una prolongada campaña de alienación de los hijos contra uno de sus progenitores. Es una realidad increíblemente triste, pero no resulta sorprendente después de años en los que uno de los progenitores ha utilizado a los hijos como arma contra el otro, sin tener en cuenta las consecuencias", añadió una fuente a la revista.

La expareja de actores, que coincidieron en el rodaje de la película de acción Mr. & Mrs. Smith, protagonizó un complicado litigio judicial en su proceso de divorcio.

La custodia de los hijos fue uno de los puntos de mayor fricción en la disolución del matrimonio, especialmente tras informaciones que apuntaban a que el trato que el actor les daba pudo ser una de las causas que motivó a la actriz a solicitar el divorcio.

En 2016, el Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles abrió una investigación después de un supuesto incidente en el avión privado de la familia, donde Pitt presuntamente se sobrepasó verbal y físicamente con Maddox. El caso, según el diario Los Angeles Times, se cerró ese año sin hallar indicios de maltrato.

FUENTE: Con información de EFE

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