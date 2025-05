Cazzu aborda el acoso en redes sociales dirigido a Ángela Aguilar

"Sí, por supuesto. O sea es muy difícil porque también siento… yo lo veo muy injusto a que muchas cosas, que estuvieron mal, han recaído sobre ella y no, lo no lo apoyo en absoluto… Siento que uno puede cometer errores…", comentó.

Sin embargo, la Nena Trampa destacó que empatizar con la cantante mexicana no significa que la defienda. "Yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco".

Inti

En este sentido, Cazzu subrayó que los temas y desafíos que le importan son los que estén vinculados a Inti.

"Lo que sí me parece es que los problemas, creo que más importantes son… no sé si problemas, sino las cosas que a mí más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija, nada más, y mis derechos. Que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral, esas son cosas que son meramente de su papá y yo… todos los demás no me corresponde".

Cazzu también aprovechó el momento para desmentir los rumores sobre la presunta solicitud que se dijo que había hecho para que la pequeña de un año no conviviera con Aguilar, y expuso que ni ella ni su ex se debaten la custodia.

"Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene.