Cazzu estrena el álbum "Latinaje"

"Latinaje ya es de ustedes. Quiero pedir un aplauso de pie para mi compañero más leal, mi amigo, mi hermano, el talentosísimo @nicocotton que no solo me empujó a mostrarles mi música de esta manera, sino que se lo cargó al hombro y estuvo a mi lado en todas mis batallas. Finalmente Latinaje está entre ustedes y por eso esta obra es de los dos", escribió Julieta en un post publicado en Instagram.

En el carrete de fotos, Cazzu agradece a todo el equipo que hizo posible la experiencia, y especialmente a su hija y a su familia por sostenerla.

"A mi bebé y a mi familia, a mis amigos y a mi equipo de trabajo. Gracias por ayudarme a sacar adelante este álbum. Pero sobre todo, a ustedes que estuvieron ahí del otro lado esperando con los brazos abiertos este pedazo de mi corazón. GRACIAS! Disfruten de Latinaje".

El disco

Los sencillos La Cueva, Dolce y Con Otra, son parte del álbum; y tras el lanzamiento, los internautas ya han expresado sus opiniones sobre el disco, sugiriendo que algunas de las canciones tienen mensajes contra Nodal y su esposa, Ángela Aguilar.

Una de las piezas más sentimentales es Que disparen, donde expone que quieren hacerle daño, y se describe como una mujer resiliente y fuerte.

"De desearme tanto mal, el veneno los está volviendo locos. Tratan de hacerme sufrir, por la herida sangrar… y no podrán".

En Ódiame habla sobre la traición.

"Qué mal me hace pensar que un día yo juré por vos respeto y lealtad. En me pagaste con rencor, sin razón. Me sorprendió el disparo por detrás, sin honor".

No obstante, el álbum también tiene una sentida dedicatoria a su primogénita con Inti. "Pido a un Dios que no entiendo que no te haga sufrir".

Catarsis

Cazzu protagonizó la portada de Vogue México este mes, donde abordó la vulnerabilidad que transitó tras la ruptura con Nodal y el escándalo que se suscitó cuando a las pocas semanas de hacer pública su separación, el mexicano anunció su relación con la hija de Pepe Aguilar y posteriormente celebró su matrimonio.

En este sentido, señaló que las canciones que compuso durante el duelo le tomó un tiempo quererlas exponer.

"Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después. También es lindo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad".

Asimismo, señaló que las composiciones no tienen un significado literal.

"La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración y si no sería como periodismo, sería un relato real, pero la música no es así".