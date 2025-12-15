lunes 15  de  diciembre 2025
MÚSICA

Cazzu anuncia primera gira por EEUU en 2026

La decisión de Cazzu de conquistar los escenarios de Estados Unidos llega después de la exitosa acogida de su tercer álbum de estudio, Latinaje

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu dará un salto importante en su carrera el próximo año al embarcarse en su primera gira de conciertos por Estados Unidos, según informó Billboard en Billboard Español.

El tour, denominado Latinaje Tour 2026, es impulsado por Live Nation y se llevará a cabo a lo largo de siete fechas clave. La serie de presentaciones comenzará el 30 de abril en el teatro San Jose Civic de San José, California, e incluirá paradas en metrópolis culturales como Los Ángeles y Nueva York, culminando el 10 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas.

Lee además
La cantante argentina Cazzu y su hija Inti.
POLÉMICA

Aseguran que Nodal demandó a Cazzu por manutención de su hija
Felito Lahera, Mauricio Casin y Armando Tomey.
PLATAFORMAS

El estreno de "Maldita raíz" reúne al talento cubano en el exilio
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por cazzu (@cazzu)

Latinaje

La decisión de Cazzu de conquistar los escenarios de Estados Unidos llega después de la exitosa acogida de su tercer álbum de estudio, Latinaje.

El disco, lanzado en abril de 2025, no solo le valió a la artista su debut en las prestigiosas listas de Billboard este año (alcanzando el puesto No. 4 en el Top Latin Pop Albums y el No. 48 en el Top Latin Albums en mayo), sino que también fue seleccionado por los editores de la revista como uno de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina de 2025.

Una de las piezas centrales del álbum, el sencillo Con otra, ha demostrado un poder de permanencia notable, liderando el Billboard Argentina Hot 100 durante ocho semanas y permaneciendo en el top 10 por 37 semanas consecutivas.

Respecto al reconocimiento, Cazzu expresó previamente a Billboard su genuina satisfacción. "Me pone muy feliz porque creo que eso básicamente determina que a la gente le está gustando, así es que me llena de mucha satisfacción."

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora local) en el sitio web de Live Nation.

Temas
Te puede interesar

Sofía Lafuente presenta "Algo Real", adelanto de su próximo EP

Revelan últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de morir

Lindsay Lohan se une a "Los Simpson" en la voz de Maggie

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Te puede interesar

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles. 
SEGURIDAD

FBI desarticula presunto complot terrorista con bombas en Los Ángeles para Nochevieja

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA