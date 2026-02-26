jueves 26  de  febrero 2026
POLÉMICA

Christian Nodal expone detalles de la batalla legal por manutención de Inti

Nodal hizo uso de su canal de difusión de Instagram para ahondar en más detalles sobre la batalla legal por su hija Inti

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La canción Rosita de Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO ha reabierto el conflicto mediático sobre los acuerdos de copaternidad y manutención que Cazzu y Christian Nodal mantienen sobre su hija Inti tras la separación de los intérpretes en 2024.

Luego de que la cantante argentina rechazara la forma en la que sus colegas abordaron el matrimonio de su expareja en la pieza, y lo que esto realmente representó para ella y la pequeña de meses que comparte con el mexicano; Nodal reaccionó y rechazó que Julieta Emilia Cazzuchelli asegure que su hija ha sido víctima del romance que mantiene con Ángela Aguilar y aseveró que aunque se ha tratado de llegar a acuerdos que beneficien a la niña, presuntamente esto no ha sido posible.

Lee además
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
POLÉMICA

Cazzu reacciona a mención de Nodal en nuevo tema de Rauw Alejandro
El cantante y actor panameño Rubén Blades durante una actuación en el Festival Noches del Botánico el 13 de julio de 2023, en Madrid (España).
MÚSICA

Confirman actuación de Rubén Blades en Festival de Jazz de Vitoria de España

Pronunciamiento de Nodal

Posterior a su reacción, Nodal volvió a hacer uso de las redes sociales, pero esta vez de su canal de difusión de Instagram para ahondar en más detalles.

"Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite", escribió.

"En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo", aseveró.

El intérprete también acusó a Cazzu de no cumplir con su parte e inventar que le había negado el permiso de viaje a la menor.

"Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba. Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que 'teníamos el control sobre nuestra bebé y ella'. Que no demandaría acusando al 'sistema patriarcal' en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria. No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren".

Agregó: "Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro. Por ley, todo debe adjuntarse y argumentarse. Ahí van cifras, movimientos y registros que ya fueron filtrados. Cuando eso ocurrió, inmediatamente se sacó de contexto y se señaló que la demanda era por dinero".

Las palabras de Christian Nodal han puesto una vez más en evidencia los complejos términos en los que la relación con Cazzu llegó a su fin y cómo Inti ha quedado en medio de ambos artistas.

Temas
Te puede interesar

Shakira vuelve a España a tres años de separarse de Gerard Piqué

BBC ordena investigación por difusión del insulto racista en los BAFTA

Director Park Chan-wook preside el jurado del Festival de Cannes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Por Daniel Castropé
Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"