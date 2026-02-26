Christian Nodal expone detalles de la batalla legal por manutención de Inti

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La canción Rosita de Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO ha reabierto el conflicto mediático sobre los acuerdos de copaternidad y manutención que Cazzu y Christian Nodal mantienen sobre su hija Inti tras la separación de los intérpretes en 2024.

Luego de que la cantante argentina rechazara la forma en la que sus colegas abordaron el matrimonio de su expareja en la pieza, y lo que esto realmente representó para ella y la pequeña de meses que comparte con el mexicano; Nodal reaccionó y rechazó que Julieta Emilia Cazzuchelli asegure que su hija ha sido víctima del romance que mantiene con Ángela Aguilar y aseveró que aunque se ha tratado de llegar a acuerdos que beneficien a la niña, presuntamente esto no ha sido posible.

Pronunciamiento de Nodal

Posterior a su reacción, Nodal volvió a hacer uso de las redes sociales, pero esta vez de su canal de difusión de Instagram para ahondar en más detalles.

"Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite", escribió.

"En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo", aseveró.

El intérprete también acusó a Cazzu de no cumplir con su parte e inventar que le había negado el permiso de viaje a la menor.

"Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba. Bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla, diciéndole que 'teníamos el control sobre nuestra bebé y ella'. Que no demandaría acusando al 'sistema patriarcal' en su país. Con eso fue suficiente para asegurar que ejerzo violencia vicaria. No existe un solo documento en el que me haya negado a los permisos de dichos viajes. Y si los hay que se muestren".

Agregó: "Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro. Por ley, todo debe adjuntarse y argumentarse. Ahí van cifras, movimientos y registros que ya fueron filtrados. Cuando eso ocurrió, inmediatamente se sacó de contexto y se señaló que la demanda era por dinero".

Las palabras de Christian Nodal han puesto una vez más en evidencia los complejos términos en los que la relación con Cazzu llegó a su fin y cómo Inti ha quedado en medio de ambos artistas.