Cecilia Alegría "la Doctora Amor" revela cómo ser feliz con o sin pareja

¿Por qué se ha idealizado tanto la vida en pareja y las relaciones amorosas como base central para lograr la plenitud o la felicidad? – le consultamos.

“El origen de tal idealización se remonta al Jardín del Edén y tal vez, por eso mismo, podría tener un fundamento más espiritual que fantasioso. Cuando Dios dijo: ‘No es bueno que el hombre esté solo’ -creando a Eva para Adán, y cuando luego decretó ‘Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne’, se hizo realidad el concepto del matrimonio y se estableció el alto estándar de la unidad y exclusividad en la pareja. Hay en el hombre y en la mujer una necesidad básica de compañía, de entrega y recepción de afecto que no se puede negar. Sin embargo, una cosa es reconocer que hay millones de personas en el mundo para las cuales la relación amorosa bien llevada es decisiva para su felicidad, y otra muy distinta es decir que solamente las personas con pareja pueden ser felices”, dijo la terapeuta a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sobre Cecilia Alegría

Escritora, consejera bíblica, terapista de parejas, y panelista frecuente en programas de radio y televisión en cadenas como Telemundo y Univision, Cecilia Alegría la Doctora Amor, es fundadora y directora del Club de Solteros Cristianos, una de las redes más exitosas para encontrar parejas en ciudades como Miami.

Sus obras literarias, que ya suman 15 exitosos libros entre los que destacan Del amor tóxico al amor extraordinario, Sexo sagrado y lazos del alma y Amando un día a la vez, por mencionar algunos, abordan desde la vida sexual hasta la transformación del amor, y destacan por ser accesibles, agradables y muy elocuentes. Habilidad que la autora adquirió cuando ejercía Periodismo, su primera carrera.

“Después de tantos años de trabajar como terapista y coach he concluido que parte de la clave para lograr la felicidad en pareja es que se practique el arte de no ofenderse fácilmente y que se acepte al otro tal y

como es, sin pretender cambiarlo. La persona que se ofende fácilmente siempre anda a la defensiva, es altamente irritable y su pareja padece por no saber cómo decirle las cosas para no molestarla. Qué tranquilidad nos proporciona estar al lado de alguien que no nos interpreta mal, y que deja pasar lo desagradable como si nada hubiera ocurrido. Además, cuando aceptamos al otro con sus imperfecciones y defectos estamos amando desde la incondicionalidad, y este es el nivel más elevado del amor, el que verdaderamente mantiene a los matrimonios unidos hasta que la muerte los separe”, dijo.

Sobre su reciente lanzamiento

El decimoquinto libro de Cecilia Alegría titulado El continuo aprendizaje de la felicidad, 20 consejos para ser feliz con o sin pareja, al igual que todas sus obras, tiene una profunda dimensión espiritual anclada en su filosofía de vida y preceptos cristianos. Por lo que cuatro de los 20 consejos entregados, incorporan reflexiones totalmente espirituales, como reconocer la identidad divina, edificar la paz interior para ser felices, aceptar el sufrimiento como bendición, y que el gozo del Señor sea la fortaleza. Sin embargo, más allá de sus preceptos propios, la autora obsequia un texto que busca conducir al lector a plantearse cuál es la verdadera fuente de la felicidad perdurable.

¿Qué mensaje le gustaría compartir con quienes transitarán este 14 de febrero sin pareja sentimental y con sus corazones rotos? – le consultamos.

“Que busquen darse a sí mismos encontrando una causa noble a la que apoyar. Esto les ayudará a olvidar sus problemas cuando los comparen con los de otras personas que sufren más. Nadie se siente solo cuando da amor. El solitario es el que añora recibir amor y no encuentra a quién dárselo. Para encontrar el amor hay que extender la mano al prójimo. Para recibir amor hay que darlo primero, generosamente y sin esperar nada a cambio”, concluyó. Para más información sobre Cecilia Alegría la Doctora Amor visite ladoctoraamor.com o para adquirir el libro haga clic aquí.