Céline Dion habla sobre su lucha contra el síndrome de persona rígida

"Estoy bien, pero es mucho trabajo. Lo estoy tomando un día a la vez", dijo la intérprete de My Heart Will Go On en una entrevista que concedió a Vogue Francia.

La artista de 56 años abordó por primera vez su diagnóstico y enfatizó que a diario espera un milagro que la ayude a sanar.

"(La enfermedad) todavía sigue dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de persona rígida", explicó.

Fortaleza ante la adversidad

La ganadora de seis Grammy señaló que parte de su tratamiento es hacer terapia física y vocal cinco días a la semana. "Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz", comentó.

Aunque hoy enfrenta su enfermedad con mejor ánimo, reconoció que recién le dieron el diagnóstico se lamentó y cuestionó el porqué a ella. Sin embargo, con el tiempo ha encontrado la fuerza para hacerle frente y lucha a diario por no dejarse vencer.

"Ahora tengo que aprender a vivir con ello y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Esto es mi culpa?. La vida no te da ninguna respuesta. Sólo tienes que vivirla. Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue France (@voguefrance)

En este sentido, enfatizó que concentrarse en salir adelante la mantiene motivada.

"Tal y como yo lo veo, tengo dos opciones: o entreno como una atleta y trabajo súper duro, o me desconecto y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y me canto a mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible. Mi objetivo es volver a la Torre Eiffel", manifestó.

Asimismo, agregó que el apoyo y amor de su familia ha sido clave en esta etapa. "Tengo esta fuerza dentro de mí. Sé que nada me va a detener".

¿Regreso a la música?

Si bien ella desea tanto o más que los fanáticos poder volver al escenario, aseguró que la respuesta a eso, por los momentos, seguirá siendo un misterio.

"No puedo responder a eso… Porque desde hace cuatro años me digo a mí misma que no voy a volver, que estoy lista, que no estoy lista. Tal y como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé… mi cuerpo me lo dirá".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celine Dion (@celinedion)

No obstante, reconoce que parte de su lucha es mantener la determinación para seguir disfrutando de la vida.

"Por otro lado, no quiero simplemente esperar. Es moralmente difícil vivir el día a día. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Mañana es otro día. Pero hay una cosa que nunca parará y es mi voluntad. Es la pasión. Es el sueño. Es la determinación".