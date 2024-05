Céline Dion muestra su lado más vulnerable en "I Am: Celine Dion"

MIAMI.- Amazon Prime compartió el tráiler oficial de I Am: Celine Dion, un profundo documental que retrata cómo la cantautora canadiense Céline Dion enfrenta su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, una condición neurológica que no tiene cura y que poco a poco causa rigidez muscular.

En el primer avance de la plataforma de streaming se puede ver a los comienzos de la intérprete My Heart Will Go On, material inédito de sus momentos en el estudio y compartiendo en tarima con el público.

Sin embargo, en el material audiovisual Céline aborda sin filtro su vulnerabilidad.

“Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. No me detendré”, dice con la voz entrecortada, mientras mantiene la convicción de que podrá salir adelante pese a los pronósticos de su enfermedad.

I Am: Celine Dion busca visibilizar su lucha y resiliencia, pero también la importancia de la música en su vida y cómo ese elemento, además de su familia, han sido claves para enfrentar la condición que padece desde el 2022, cuando se vio obligada a cancelar su gira por Europa.

"Estoy trabajando todos los días. Pero lo tengo que admitir, ha sido una lucha. Lo extraño mucho, a la gente. Las extraño”, dice la artista mientras las lágrimas caen por sus mejillas.

La enfermedad

El documental, que está dirigido por Irene Taylor y producido por Amazon MGM, se estrena el domingo 25 de mayo por Prime Video.

Al hacerse público el lanzamiento del documental, Dion señaló que su objetivo es también visibilizar la enfermedad.

"Espero que el documental no asuste a la gente, sino que la concientice sobre el síndrome de la persona rígida. A mí me llevó 17 años enfrentarlo—por favor, no esperen tanto", dijo recientemente en una entrevista que concedió a Vogue.

En dicha publicación, la artista de 56 años abordó por primera vez su diagnóstico y enfatizó que a diario espera un milagro que la ayude a sanar.

"(La enfermedad) todavía sigue dentro de mí y siempre lo estará. Espero que encontremos un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de persona rígida", explicó.

Aunque hoy enfrenta su enfermedad con mejor ánimo, reconoció que recién le dieron el diagnóstico se lamentó y cuestionó el porqué a ella. Sin embargo, con el tiempo ha encontrado la fuerza para hacerle frente y lucha a diario por no dejarse vencer.

"Ahora tengo que aprender a vivir con ello y dejar de cuestionarme. Al principio me preguntaba: ¿Por qué yo? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué he hecho? ¿Esto es mi culpa?. La vida no te da ninguna respuesta. Sólo tienes que vivirla. Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida", agregó.