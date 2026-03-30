lunes 30  de  marzo 2026
MÚSICA

Céline Dion sobre regreso a los escenarios: "Estoy lista para hacer esto"

En París, donde este retorno era un secreto a voces desde que la semana pasada, el anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la torre Eiffel

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental I Am: Celine Dion en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024. &nbsp; &nbsp;

La cantante canadiense Céline Dion asiste a la proyección especial en Nueva York del documental "I Am: Celine Dion" en el Alice Tully Hall de la ciudad de Nueva York el 17 de junio de 2024.

 

 

AFP/Ángela Weiss

PARÍS.- La estrella canadiense Céline Dion confirmó este lunes su retorno a los escenarios con una serie de diez conciertos en París, a partir de septiembre, según confirmó la cantante en un vídeo en su cuenta de Instagram en coincidencia con su 58 cumpleaños.

"Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco", afirmó la intérprete, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de la persona rígida (SPR).

Lee además
Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.
MÚSICA

Céline Dion vuelve a los escenarios con conciertos en París
Migbelis Castellanos asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.
FAMOSOS

Migbelis Castellanos anuncia que espera su segundo hijo con Jason Unanue

Dion aseguró que volver a ver a sus admiradores, a los que agradeció su apoyo incondicional y sus buenos deseos durante los últimos años, es el mejor regalo de cumpleaños de su vida.

Embed

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos ustedes. No puedo esperar a verlos de nuevo", expresó sonriente en su mensaje.

Los conciertos tendrán lugar en el pabellón La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores), entre 12 de septiembre y el 14 de octubre, y las entradas saldrán en preventa el 7 de abril.

Esperado regreso

En París, donde este retorno era un secreto a voces desde que la semana pasada comenzaron a aparecer por la ciudad misteriosos carteles con títulos de sus canciones, el anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la torre Eiffel.

El monumento fue iluminado para la ocasión y también sonó la versión de Hymne à l’amour, de Edith Piaf, que la canadiense interpretó en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en su última gran actuación en público.

Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece, el síndrome de la persona rígida (SPR), lo que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.

Embed

La ganadora de dos Oscar y varios Grammy debe someterse a un trabajo intenso para lograr controlar sus músculos -incluido para poder realizar las tareas del día a día, como caminar- y las complicaciones afectan igualmente a sus cuerdas vocales.

Los entresijos de esa lucha los mostró en 2024 en el documental 'I am Céline Dion'.

El SPR, sobre el que hay muy poca investigación científica, es una enfermedad que padecen muy pocas personas en el mundo y que provoca que, con el paso del tiempo, los pies y las manos se vuelvan rígidos, hasta el punto de no poder moverlos.

Su último gran concierto en solitario fue en la primavera de 2020, en Nueva York, dentro de una gira que tuvo que ser suspendida por la pandemia de covid-19 y que después no pudo ser retomada por los problemas de salud de Dion.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Kim Novak en desacuerdo con que Sydney Sweeney la interprete en "biopic"

Peso Pluma agrega sabor mexicano a colaboración con Kanye West

Lisa se convierte en la primera artista de K-Pop en tener una residencia en Las Vegas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, en Washington D.C.
SANCIONES

Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política, EEUU decidirá el ingreso de otros buques

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Francisco Marrero.
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
TENSIóN

España cierra espacio aéreo para aviones de EEUU en la guerra contra Irán

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Te puede interesar

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.
LANZAMIENTO OFICIAL

Trump lanza app oficial y reactiva el debate sobre gestión, narrativa y rol de los medios

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

Avión F/A-18 Super Hornet de la Armada de los Estados Unidos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Enfrentamiento

Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN por la postura de España y otros sobre Irán

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
EEUU

Pagos a agentes de TSA abren la puerta a descongestión de aeropuertos