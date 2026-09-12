sábado 12  de  septiembre 2026
CELEBRIDADES

Orlando Bloom comparte imágenes de vacaciones con sus hijos

Las publicación de Bloom llegan días después de que Katy Perry hablara sobre el proceso de separación del actor

El actor británico Orlando Bloom asiste al evento de la alfombra roja previo a la proyección de The Echo Chamber, presentada en competición en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 6 de septiembre de 2026.

El actor británico Orlando Bloom asiste al evento de la alfombra roja previo a la proyección de "The Echo Chamber", presentada en competición en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 6 de septiembre de 2026.

AFP/Stefano Rellandini
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Orlando Bloom ha compartido una serie de fotografías de sus vacaciones en la Île de Ré, una conocida isla situada en la costa atlántica de Francia. En el lugar no se encuentra solo, disfruta de un tiempo con amigos y familiares, incluyendo la pequeña Daisy, fruto de su relación con Katy Perry.

Entre las postales, se puede apreciar a la niña corriendo por diversos espacios y compartiendo.

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"Esta isla de la región de Charente Marítimo es un destino turístico muy popular y uno de los refugios de vacaciones preferidos por el actor y su familia en Europa", resalta la revista ¡HOLA!.

Este no ha sido el único momento de escape del actor durante el verano. En junio, viajó a la playa con Daisy y su hijo su hijo Flynn, de 15 años y fruto de su romance con la modelo Miranda Kerr.

Las publicación de Bloom llegan días después de que Katy Perry hablara sobre el proceso de separación del actor.

Declaraciones de Katy Perry

En una entrevista que concedió a la revista People, Katy Perry reflexionó sobre su ruptura con Orlando Bloom y su actual relación con Justin Trudeau, quien dice es el amor de su vida.

La cantante estadounidense atribuye a su gira Lifetimes Tour el haberse reencontrado consigo mismo y el haber encontrado al exprimer ministro canadiense, su actual pareja, con quien inició una relación luego de haber atravesado un difícil periodo tras la separación del actor británico.

"El año pasado fue realmente duro. Aprendí a retomar mi propósito. Y recibí el mejor regalo gracias a esta gira: conocí al amor de mi vida", dijo Perry a People.

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