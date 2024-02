Charlie Zaa le canta al romanticismo con "Bobo apasionado"

MIAMI.- Después de un regreso a la música a finales del 2023 con dos éxitos -Si te vas y No me puedes faltar-, Charlie Zaa comienza el 2024 confesando al ritmo de la bachata que es un Bobo apasionado, pues así se titula su más reciente tema, que forma parte de lo que será su próximo álbum compuesto por un total de 11 cartas de amor, que se traducen en 11 canciones. Canciones que tienen como bandera principal el llamado al romanticismo.

¿Qué es lo que hace que Charlie Zaa sea un Bobo apasionado?

Yo soy un bobo apasionado de todo: de mi familia, de mi carrera, de mi esposa; un bobo apasionado por todo esto que Dios nos da como Tierra y heredad.

El género de la bachata nos ha favorecido muchísimo, particularmente me encanta, soy un amante de la música en tiempo de bachata y me pareció maravilloso cuando me propusieron hacer esta canción, que es una bachata muy pop, como muy nuestra y muy mía. Me encantó y hasta el momento los resultados han sido maravillosos.

Siento que el público se está identificando mucho con la canción, sobre todo las nuevas generaciones, porque es una letra que habla perfectamente del lenguaje del amor; y por supuesto el resto del público que -con muchos años de anterioridad- me conoce.

¿A quién dedicas este tema?

A mi público en general.

¿Cuánto tiempo te llevó escribir la canción y qué aprendiste en el proceso de composición?

La verdad, mi participación en la composición fue muy mínima. Solo cambié algunas frases, algunas melodías, que fueran muy de la mano de lo que yo he venido haciendo durante estos 27 años de carrera.

Fueron muy relevantes estos cambios, pero a la vez muy gratificantes porque logré hacer la canción muy mía. Logré perfectamente meterme en el papel de un bobo apasionado porque -como te repito- yo soy un bobo apasionado de todo. Cuando hago las cosas, las hago como para Dios y el resultado siempre es mejor, así es bueno convertirse en un apasionado de todo.

Entonces, la recibí, la hice muy mía, la interpreté y ya se darán cuenta de lo que es el resultado de esta bella canción.

Conocido, principalmente, como intérprete del bolero, ¿cómo llega el interés por la bachata?

El álbum que estamos dando a conocer es un álbum multi género, yo lo llamó una caja musical; es decir, yo creé en mi mente una caja musical y dentro de la caja decidí que se escribieran 11 notas de amor, de las cuales siete letras son de mi hijo y las otras cuatros de diferentes compositores.

Mi productor musical recibió perfectamente la lectura y los arreglos musicales son maravillosos. Para cada canción se creó un traje perfecto y dentro de todo lo que hicimos se dio esto que es el multi género, que se refiere a eso: música en bolero, vals, cumbia, bachata y salsa. Dentro de eso, está esta bachata que es Bobo apasionado... y pues nada, lo que me toque cantar lo canto; yo siempre he sido así.

Simplemente se trata de hacer mía la canción, apropiarme del mensaje que el compositor en su momento quiere enviar y aquí está reflejado todo eso.

El romanticismo y el lenguaje del amor son tus banderas principales. Como artista, ¿cuál sería tu invitación para atraer a las generaciones más jóvenes que se inclinan por el género urbano?

Mi tarea en esta producción es poder crear una comunidad que hable perfectamente el lenguaje del amor, y empieza desde casa con mi hijo, con mi productor musical, con las personas que participan como músicos dentro de esta producción porque el 70% es orgánica, no digital. Además, también convoca a que ustedes, como medios de comunicación, participen para crear una comunidad a nivel mundial que hable perfectamente el lenguaje e idioma del amor, incluyendo a la nueva generación.

Si tú tienes el invento perfecto, pero no tienes el equipo de trabajo correcto para darlo a conocer, no vas a poder crecer ni trascender. Entonces, yo creo que esto es una tarea de todos, de la radio, de la prensa, la televisión, las redes sociales y los diferentes vehículos con los que hoy en día se está comercializando la música, por decirlo así.

¿Cómo describes la experiencia de grabar el videoclip en Cartagena?

Maravillosa. Hace muchos años que no tenía la oportunidad de ir a Cartagena y la encontré muy bella, con un sol resplandeciente.

Nos montamos en el yate unas 18, 20 personas, que hacían parte del club. Nos fuimos mar adentro desde la Isla del Rosario, Mar Caribe. Empezamos a desarrollar lo que era la temática, la idea del video.

Como se puede ver es un video muy sencillo, que muestra perfectamente la belleza y la grandeza de Dios por medio de una de sus creaciones, que es el mar, la naturaleza, cielos abiertos, una modelo bonita, un equipo de trabajo precioso, músicos que conocían perfectamente la canción y que al momento de participar dentro del video dieron lo mejor de sí.

(Hubo) un equipo de producción completamente convencido de lo que estaba haciendo era bonito y decidimos al final hacerlo a blanco y negro porque creo que es una manera buena de poder incursionar en algo que hace mucho rato no se ve, creo que videos en blanco y negro hay muy pocos porque la gente se ha inclinado más hacia producciones a color; así que consideramos que esta fue la oportunidad perfecta para impresionar un poco con lo que es el sentido de la marca.

Ya van tres temas desde finales de 2023, ¿para cuándo el álbum?

El álbum ya está terminado, consta de 11 canciones u 11 cartas de amor -como las llamo yo-, que están incluidas en esta caja musical. La única canción que no hace parte es No me puede faltar, que hicimos para Navidad.

Pero el álbum ya está terminado y mensualmente vamos a estar abriendo una carta de amor y la vamos a estar presentado hasta que tengamos la oportunidad de estrenar el disco, que creo que se estrenará a finales de marzo o principios de abril.

8) Para Charlie Zaa la música y Dios es...

La música es Dios, Dios es la música. Dios es amor y donde está el amor está él.

Creo que cuando nosotros aprendamos a ver la vida desde el amor, las cargas se harán más livianas y vamos a aprender a caminar por fe. Independientemente de que no estemos viviendo o recibiendo lo que esperemos, si le creemos a él (Dios), vamos a vivir en un estado de paz y de gozo gigante.