Chayanne canta un reguetón de su sobrina Lele Pons

El video, en el que aparece al superastro boricua cantando la nueva canción de Lele Pons frente a un teclado mientras baila, llegó a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS a través de uno de los publicistas de Chayanne.

El intérprete de Este ritmo se baila así no compartió el video en las redes sociales.

El artista no ha estado muy activo en sus redes, su más reciente post en Instagram lo dedicó, a inicios de septiembre, a la nostalgia que siente por volver a los escenarios. Con esa publicación, Chayanne quiso recordar su concierto en el American Airlines Arena, en Miami, el 18 de octubre de 2018.

En ese mismo escenario, también actuó en mayo del pasado año por el Día de las Madres como parte de la gira Desde el alma, que tuvo que suspender por la pandemia.

Por su parte, Lele Pons habló en días reciente en el tercer episodio del programa Red Table Talk: The Estefans sobre su batalla contra la ansiedad.

“Dejé la escuela un año para enfocarme en mi salud mental, sentía que no funcionaba. Cualquier cosa puede desatar mis trastornos, me quedo atascada y no puedo moverme ni interactuar con las personas. Luego, empiezo a asustarme y tener pensamientos muy negativos. Sí tienen un inicio y un final, pero si no sé cómo manejarlo me pueden durar días completos y eso es completamente devastador para mí“, contó Lele Pons en el programa conducido por Gloria, Lili y Emily Estefan.