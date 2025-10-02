jueves 2  de  octubre 2025
Rodner Figueroa aborda polémica con Chiky BomBom

Rodner Figueroa aseveró que cuando conoció a la dominicana la aupó a seguir creciendo en el medio, y señaló que su reacción no lo tomó como algo personal

El presentador venezolano Rodner Figueroa, co-fundador de We Love Foundation.

Cortesía/ We Love Foundation
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rodner Figueroa abordó en el podcast En positivo, de Lourdes Del Río, la controversia que surgió luego de que manifestara su pensar acerca de algunos influencers que son contratados como presentadores en programas de televisión y que causó malestar en Chiky BomBom.

Durante la conversación, el venezolano reiteró su pensar sobre el tema, manifestando que es necesario educarse para ejercer con ética y compromiso algunos roles.

"Lo que dije lo reitero y lo sostengo. No desde la arrogancia, sino desde una fiel convicción de que para tú ser comunicador de televisión, aunque está muy desvirtuado hoy por hoy, te debes preparar, te debes capacitar, tiene que haber una formación académica. Fuera lo ideal, porque tienes una responsabilidad enorme, no solamente ante el público sino también con la empresa. Yo sé lo que es llevar esa responsabilidad en el hombro. Yo mismo lo viví", afirmó.

En este sentido, señaló que quizá debió ejemplificar su comentario para no generalizar; sin embargo, enfatizó que su comentario nunca estuvo dirigido hacia la presentadora de Hoy Día y En Casa con Telemundo.

"Mi error, si hubo tal, fue no mencionar nombres. Precisamente no mencionar nombres para no herir y señalar a alguien que yo considere desempeñando esa función mal hecha. Si tu te cuelgas el sombrero, lo entiendo. Yo ni siquiera estaba hablando de ella".

Asimismo, el también empresario aseveró que cuando conoció a la dominicana la aupó a seguir creciendo en el medio, y señaló que su reacción no lo tomó como algo personal.

"Yo tuve una oportunidad previa de conocerla a ella en su programa, en Telemundo y ella sabe perfectamente bien la conversación que tuvimos. Si acaso tuve palabras para ella fueron de aliento. No me tomé nada personal de lo que ella dijo. Está en todo su derecho de decirlo, esa es la belleza de la libertad de este país. Yo no iba a caer en ese juego de seguirle la corriente a ese comentario", agregó.

Controversia

Meses atrás, Rodner Figueroa expresó, en A mi me parece podcast, su desacuerdo con la creciente participación de creadores de contenido en la conducción televisiva. El comunicador señaló que muchos no poseen la formación ni habilidades técnicas como leer el prompter o modular ante cámaras, y que la popularidad en redes sociales no garantiza éxito en el formato televisivo.

"Los influencers no son conductores de televisión y se nota y es horrible. Entonces veo lo que hacen en la televisión de que piensan que porque van a traer un influencer que tiene 20 millones de seguidores esos 20 millones de seguidores van a verlo en el programa. A los seguidores que siguen al influencer no les interesa verlo conducir televisión. Aparte de eso no saben hablar, no saben leer prompter, no tienen conocimiento de Comunicación Social, entonces no es el medio para ellos. El medio de ellos es un medio normal, natural".

Tras las declaraciones, Chiky Bombom defendió el derecho de los influencers a crecer profesionalmente.

“Tiene derecho a dar su opinión, pero no hay como coherencia en sus palabras porque él busca a los influencers para ir para su podcast y le lame bastante a los influencers para ir para su podcast para él lucrarse del podcast. Él y muchas personas como él tienen que entender que la televisión cambió, que tienen que soltar la batuta, que hay otras personas que tienen oportunidades porque, como un influencer que se le ha dado una oportunidad, como a mí, en la televisión, tiene todo el derecho de crecer”.

