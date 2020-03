China vuelve a cerrar sus salas de cine por el coronavirus

Sin embargo, la oficina nacional del cine de China ha ordenado el cierre de nuevo, esta vez sin una fecha concreta en el horizonte. Es más, la organización no ha emitido comunicado oficial alguno. Al no haber causas reconocidas, se cree que esta nueva clausura está relacionada con la noticia de que ha habido un nuevo contagio por coronavirus no proveniente del extranjero, que ha afectado a la provincia de Zhejiang, que limita con las provincias de Shanghái y Jiangsu.

China, el país donde se originó la pandemia, está tomando medidas muy drásticas para detener el número de contagios. Ahora el gobierno de Xi Jinping ha anunciado la prohibición temporal del ingreso de ciudadanos extranjeros a la región, para evitar una posible segunda ola de infecciones.

"Tras recibir una notificación de los departamentos de estancias superiores, las salas de cine no reanudarán sus operaciones el 28 de marzo", declararon en un comunicado conjunto las principales cadenas de cine del país, Broadway Cinemas, Cinema Palace y Premiere Cinemas, recordando que aquellos que compraron sus entradas se les reembolsará lo gastado.

La reapertura tardará en llegar

El nuevo cierre de salas vuelve a evidenciar las órdenes contradictorias que están recibiéndose respecto a la suavización de las medidas de control. Tras la disminución de casos, las autoridades municipales de Wuhan, principal epicentro mundial de la pandemia, anunciaron que las estrictas medidas de confinamiento de sus más de 11 millones de habitantes se suavizarían. No obstante, se ha vuelto a dar marcha atrás a esta medida.

Este segundo cierre parece que durará bastante. Según informa Variety, el gobierno chino, probablemente, optará por una apertura masiva a nivel nacional y no regional, como estaba sucediendo. Sin embargo, para eso, habrá que esperar.

Prueba de ello es que el anuncio del lanzamiento en salas de la trilogía de 'El Señor de los Anillos', que formaba parte del ambicioso plan de la distribuidora nacional China Film Group de volver a atraer al público al cine (con una serie de reestrenos como la primera cinta de la saga 'Harry Potter' o los cuatro filmes de los Vengadores de Marvel), pasará ser un estreno en plataformas digitales. Al no retrasarse su llegada, todo parece indicar que el cierre, esta vez, no tendrá una reapertura próxima.